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لبنان

السنيورة استنكر اعتداء ايران على قطر: هذا امر مرفوض ومدان

Lebanon 24
24-06-2025 | 04:41
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اعرب الرئيس فؤاد السنيورة عن "استنكاره وادانته للاعتداء الذي ارتكبته ايران ليل امس، واستهدفت فيه سيادة دولة قطر بحجة الرد على القصف الاميركي".
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وقال الرئيس السنيورة :" لقد ارادت ايران الظهور بمظهر الدفاع عن سيادتها بوجه  اميركا، فانتهكت سيادة دولة مستقلة وجارة هي دولة قطر وهذا امر مرفوض ومدان".
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