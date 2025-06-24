السنيورة استنكر اعتداء ايران على قطر: هذا امر مرفوض ومدان

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اعرب الرئيس عن "استنكاره وادانته للاعتداء الذي ارتكبته ليل امس، واستهدفت فيه سيادة بحجة الرد على القصف ".:" لقد ارادت ايران الظهور بمظهر الدفاع عن سيادتها بوجه ، فانتهكت سيادة وجارة هي دولة قطر وهذا امر مرفوض ومدان".