رئيس المجلس الوطني للإعلام يتلقى كتاب شكر من رئاسة الجمهورية

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أفاد رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ومنسق اللقاء التشاوري للنخب في المحافظات عبد الهادي محفوظ في بيان ، انه "وصل من مكتب فخامة رئيس الجمهورية عبر البريد الالكتروني الى رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، نصا يشكر فيه فخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ على "الجهد الذي يبذله من خلال نشاطه الدائم في المجالات الاعلامية والاجتماعية والثقافية، وخاصة ما ينتج عنها من مقررات وأفكار تساهم حتما الاحاطة الكاملة لشؤون القطاعات المختلفة في وطننا ".وتناول النص أيضا نشاطات "اللقاء التشاوري للنخب في المحافظات"، الذي شدد على اعتبار خطاب القسم خريطة طريق لبناء الدولة وفكرة المواطنة ولتكوين الحاضنة الشعبية.وجاء في النص أن النقاط المشار إليها نتيجة "اللقاء التشاوري للنخب في المحافظات"، قد لاقت اهتمام فخامة الرئيس.وهذه النقاط هي:- فكرة المواطنة: لا حل في الوطن إلا في فكرة المواطنة. وشرط تحقيق المواطنة هو ''فكرة الدولة''، الدولة المدنية.- سقوط مشاريع الطوائف - لا تبني وطنا ودولة وتنجب طوائفية تؤسس لفتنة أهلية لا يستفيد منها سوى العدو الاسرائيلي.- التجربة الشهابية هي المحاولة الوحيدة لبناء دولة ولاقاها الامام موسى والمطران غريغوار حداد باعتبار الدولة ملجأ كل المكونات.- العدالة الاجتماعية.- إحياء الطبقة المتوسطة التي هي عنصر التوازن في المجتمع والإستقرار ومكان انجاب النخب والمثقفين والفنانين.- انصاف المرأة. ولا يتم ذلك إلا بمواجهة الثقافة الذكورية السائدة وإلا برؤية مشتركة من الرجل والمرأة معا لإحداث المساواة ذلك أن قسما كبيرا من النساء هم عن غير وعي مع الثقافة الذكورية لأسباب متعددة.- الاصلاح السياسي والاداري. ولا اصلاح من دون دعم شعبي.- معالجة الخلافات بالحوار سيما وأن الجميع يقولون بأنهم تحت سقف الدولة والولاء لها. وبالتالي مساندة الحوار بين الرئيس وحزب الله وصولا إلى استراتيجية دفاعية تعطي قرار السلم والحرب للدولة. على أن يسبق ذلك وقفا للنار والإعتداءات الاسرائيلية والإنسحاب من النقاط الخمس. وهذا الأمر يشجع عليه دولة .- تحييد من الصراعات العربية على أرضه أو خارجها.- دعم باعتباره ضامن الوحدة الداخلية والاستقرار وكون قائده العماد رودولف هيكل يعتبر اسرائيل هي العدو الاول للبنان.- حماية حقوق المودعين وإعادة أموالهم.- محاسبة الفاسدين.- ضمان مبدأ الكفاءة في الوظيفة.- خطاب القسم للرئيس جوزاف عون يمكن أن يشكل خريطة طريق للنخب. لكن هذا الخطاب يحتاج إلى ترجمة وتطبيق ممارسة فعلية أداتها الحقيقية تشكيل حاملة اجتماعية من النخب والفعاليات الفكرية والاجتماعية والنسائية والنقابية. من هنا نبادر جميعا إلى تكوين هذه الحاملة الاجتماعية وإلى تجاوز المسألة الطوائفية والانقسامية في المجتمع.بدوره رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ومنسق ''اللقاء التشاوري للنخب في المحافظات'' عبد الهادي محفوظ يشكر فخامة الرئيس على هذا التقدير . وان ''اللقاء'' سيستمر في العمل على ايجاد الآلية الأهلية لتطبيق بنود ما ورد في خطاب القسم.ختاما يثمن المجلس الوطني للاعلام سياسات الرئيس العماد جوزاف عون كما يثني اللقاء التشاوري للنخب في المحافظات على هذه السياسات". (الوكالة الوطنية)