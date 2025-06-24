المفتي دريان بحث مع اللواء شقير في الأوضاع العامة

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استقبل مفتي الجمهورية اللطيف دريان الفتوى، العام اللواء حسن شقير يرافقه رئيس دائرة المعلومات في العميد جوني صيصه، في حضور بسام عفيفي.وتم التداول في الأوضاع العامة، واطلع اللواء شقير المفتي دريان على المشاريع والرؤية والمكننة التي تقوم بها مديرية الأمن العام بالإضافة الى تنظيم النزوح السوري في والإجراءات الأمنية التي تقوم بها في مطار في لتسهيل معاملات اللبنانيين.واستقبل المفتي دريان سفير لبنان الجديد في منير عانوتي، وتم البحث في الشؤون .ومن الزوار : قنصل لبنان في راوي حمدان. (الوكالة الوطنية)