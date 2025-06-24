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لبنان

كرامي إتصل بسفير قطر معربا عن تضامنه مع الدوحة

Lebanon 24
24-06-2025 | 06:12
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اتصل رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي بسفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، أعرب خلاله عن "تضامنه الكامل مع دولة قطر الشقيقة في وجه التحديات وخصوصا لما تعرّضت له ليل امس الاثنين.
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وأثنى كرامي على "الدور الريادي الذي تؤديه قطر في صناعة السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة"، متمنياً لها ولكل دول الخليج العربي والدول العربية "دوام الأمن والازدهار والاستقرار والاستمرار بلعب الادوار الانسانية في المنطقة. (الوكالة الوطنية)
 
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