كرامي إتصل بسفير قطر معربا عن تضامنه مع الدوحة

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اتصل رئيس " الكرامة" النائب فيصل كرامي بسفير في الشيخ بن ، أعرب خلاله عن "تضامنه الكامل مع دولة قطر الشقيقة في وجه التحديات وخصوصا لما تعرّضت له ليل امس الاثنين.وأثنى كرامي على "الدور الريادي الذي تؤديه قطر في صناعة السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة"، متمنياً لها ولكل العربي والدول العربية "دوام الأمن والازدهار والاستقرار والاستمرار بلعب الادوار الانسانية في المنطقة. (الوكالة الوطنية)