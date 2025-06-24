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لبنان

اتصال بين رجي ونظيره اليوناني بشأن انسحاب إسرائيل من الجنوب

Lebanon 24
24-06-2025 | 06:14
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تلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالا من وزير خارجية اليونان جورج جيرابتريتيس تم خلاله البحث في آخر التطورات في المنطقة.
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ونقل جيرابتريتيس لرجي" دعم بلاده للبنان على كافة المستويات"، ووجه له دعوة لزيارة اليونان.

رجي شكر بدوره نظيره وطلب مساعدة أثينا، انطلاقا من عضويتها في مجلس الأمن، في تأمين انسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط الخمس في الجنوب، والقيام بما يلزم للتجديد لقوات "اليونيفيل. (الوكالة الوطنية)
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