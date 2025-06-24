اتصال بين رجي ونظيره اليوناني بشأن انسحاب إسرائيل من الجنوب

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تلقى والمغتربين اتصالا من وزير خارجية جيرابتريتيس تم خلاله البحث في آخر التطورات في المنطقة.ونقل جيرابتريتيس لرجي" دعم بلاده للبنان على كافة المستويات"، ووجه له دعوة لزيارة اليونان.رجي شكر بدوره نظيره وطلب مساعدة ، انطلاقا من عضويتها في ، في تأمين انسحاب الجيش من النقاط الخمس في الجنوب، والقيام بما يلزم للتجديد لقوات "اليونيفيل. (الوكالة الوطنية)