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لبنان
اتصال بين رجي ونظيره اليوناني بشأن انسحاب إسرائيل من الجنوب
Lebanon 24
24-06-2025
|
06:14
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تلقى
وزير الخارجية
والمغتربين
يوسف رجي
اتصالا من وزير خارجية
اليونان
جورج
جيرابتريتيس تم خلاله البحث في آخر التطورات في المنطقة.
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ونقل جيرابتريتيس لرجي" دعم بلاده للبنان على كافة المستويات"، ووجه له دعوة لزيارة اليونان.
رجي شكر بدوره نظيره وطلب مساعدة
أثينا
، انطلاقا من عضويتها في
مجلس الأمن
، في تأمين انسحاب الجيش
الإسرائيلي
من النقاط الخمس في الجنوب، والقيام بما يلزم للتجديد لقوات "اليونيفيل. (الوكالة الوطنية)
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