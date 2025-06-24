الحجيري: إيران خرجت قوية وعزيزة

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اعتبر رئيس حركة "النصر عمل" النائب ملحم الحجيري، ان "الحقيقة الساطعة هي ان الأبية انتصرت على العدوان شاءَ من شاء وأبى من أبى، وخرجت منتصرة وقوية وعزيزة".وأضاف في بيان: "مبارك انتصار إيران في جولة حربها ضد العدو الصهيوني المجرم المتغطرس و"الويلات" المتحدة وهيمنتها وهذا الغرب المتوحش اللا حضاري، انتصار أثلج قلوب قوم مؤمنين بحتمية زوال هذا الكيان الغاصب الزائل الذي قال فيه شهيدنا الأسمى والأغلى الله: أوهن من بيت العنكبوت ".ورأى أن "نصر إيران تحقق بفعل قيادتها الحكيمة والشجاعة وعلى رأسها المرشد السيد علي الخامنئي، وبصمود ووعي شعبها وإتحاده، وبطولة وبسالة قواتها المسلحة وحرسها الثوري وردهم المزلزل على العدوان الأميركي الصهيوني، وبفعل التفاف أحرار العالم ورفضهم الحرب على إيران".ووجه الحجيري "أسمى آيات التبريك والتهنئة بهذا النصر، إلى مرشد الجمهورية الإسلامية الإمام القائد السيد علي الخامنئي والحكومة والقوات المسلحة والحرس الثوري والشعب الصامد وإلى كل أحرار العالم".