جعجع: الرئيس عون لديه كل النية والتصميم لقيام دولة فعلية في لبنان

Advertisement

انتهى اللقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس حزب " " في الرئلسي في .وتحدث ، معلنا ان "التواصل لم يتوقف مع قبل وبعد إنتخابه"، وقال:"بحثنا في الأوضاع الأخيرة وأجرينا تقيما خصوصا للقرارات المطلوبة داخليا بعد ما حدث وكان التوافق مئة في المئة".وأكد "ان الرئيس عون لديه كل النية والتصميم لقيام دولة فعلية في " وقد حصل تقدم كبير في هذا الخصوص". وقال :" لم نوجه أي رسالة للرئيس عون بل نتواصل معه ونتباحث في المواضيع".ولفت جعجع الى انه "حان الوقت لأن تقوم دولة فعلية في لبنان، وهي مصلحة كل اللبنانيين قبل ان تكون مطلبا خارجيا".وردا على سؤال، قال جعجع :"كانت هناك وضعية شاذة في المنطقة بدءا من اليمن ووصولا إلى لبنان، ولم يكن ممكنا أن يستمر ذلك. وأعتقد أننا سنصل إلى تفاهم أميركي إيراني جدي تبعا لما يتلاءم مع نظرتنا للأمور ومع مصالح لبنان ".وشدد على انه "لقيام دولة في لبنان يجب أن يكون لدينا جيش واحد وقرار السلم والحرب بيد الحكومة والدولة هي من تتخذ القرار".وردا على سؤال ، قال جعجع:" لم ألمس "أي نفس فساد" في منذ 5 أشهر".