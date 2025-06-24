أريبا تفعّل خدمة Google Pay لبطاقات فيزا وماستركارد في لبنان

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أعلنت ، الرائدة في حلول البنية التحتية للمدفوعات، عن تفعيل خدمة Google Pay لبطاقات فيزا وماستركارد المُصدرة محليًا والمُعالجة عبر منصتها. وبات بإمكان المستخدمين اليوم إضافة بطاقاتهم إلى تطبيق والدفع مباشرة عبر الهاتف بطريقة أسرع، وأكثر أمانًا، وأسهل استخدامًا.هذا الإنجاز يُمكّن البنوك وشركات المتعاقدة مع أريبا، بالإضافة إلى تلك التي تخطط لإطلاق برامج بطاقات جديدة، من تقديم خدمة Google Pay لعملائها. تتيح هذه الخدمة إمكانية إجراء المدفوعات اللاتلامسية داخل المتاجر، أو عبر الإنترنت، أو من خلال التطبيقات، سواء في السوق المحلي أو العالمي.تفعيل خدمة Google Pay يتيح للمُصدرين، من خلال أريبا، تقديم تجربة دفع عبر الهاتف تجمع بين السهولة والأمان. تعتمد هذه الخدمة على تقنيات متقدّمة مثل الترميز والحماية من الاحتيال، لتوفير مستوى الراحة الرقمية نفسه الذي يحظى به المستخدمون حول العالم.قال ، الرئيس التنفيذي لشركة أريبا: "نفخر بأن نكون من السبّاقين في تفعيل خدمة Google Pay في ، لبطاقات فيزا وماستركارد المُعالجة عبر منصتنا. هذه الخطوة توفّر لشركائنا من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية أدوات فعّالة تساعدهم على تسريع حلولهم الرقمية، والاستجابة للطلب المتزايد من المستخدمين على خيارات دفع آمنة وسهلة الاستخدام. وندعو جميع المُصدرين المهتمين إلى التواصل مع فريقنا، واستكشاف حلول Google Payالمصمّمة حسب احتياجاتهم، لدعم النمو وتعزيز التفاعل."هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية أريبا الهادفة إلى دعم التحوّل الرقمي وتوسيع الوصول إلى في لبنان والمنطقة. كما تُعد محطة أساسية في التحوّل نحو اقتصاد رقمي متكامل.