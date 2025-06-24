بيان صادر عن شركة تاتش... ماذا جاء فيه؟

Advertisement

اعلنت شركة "تاتش" في بيان انه" ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض 10Xict لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نسخته الثانية، والذي انطلق في 23 حزيران برعاية وزير الاتصالات الحاج في ، قدّم رئيس مجلس إدارة ومديرها العام الدكتور سالم عرضاً شاملاً لآخر المستجدات على صعيد شبكة تاتش، لاسيما لجهة التحسينات التي أجريت عليها، وجهوزية الشركة لموسم الصيف، بالإضافة إلى خطط تعزيز شبكة تاتش حتى آخر العام الجاري، وأجاب عن كل أسئلة أهل الصحافة واستيضاحاتهم".تطرق عيتاني في بداية عرضه إلى موضوع توفر شبكة تاتش على كامل الأراضي ، "مشيرا إلى أنه" بلغ 96%. كما أن التحسّن الكبير الذي شهدته الشبكة فكان على صعيد الصوتية التي بلغت 100% (ممتازة)، فيما سجّل مؤشر تجربة الزبون في استخدام البيانات الخليوية نسبة 76.4% (جيد)".على صعيد الشبكة في الجنوب، قال: "أن هناك 25 محطة خارج الخدمة لأسباب تتراوح بين ما هو متضرّر، وما هو في طور نقله إلى مواقع أخرى، بالإضافة إلى التي لا يمكن الوصول إليها لأسباب أمنية. مع أن المشاكل التي تشهدها الشبكة في المناطق الحدودية الحسّاسة تؤثر على جودة الاتصالات بسبب الضغط المتنامي وبُعد مسافة التغطية على موجة 800 ميغاهرتز خلال أوقات الذروة".وأشار إلى أن "شركة تاتش باشرت في تنفيذ خطة إنشاء حوالي 60 محطة جديدة في مناطق لبنانية مختلفة لسد فجوات التغطية، بديلة عن تلك التي أزيلت بسبب الوصول إلى حائط مسدود مع أصحاب الإيجار. من ناحية أخرى تقلّص عدد المحطات التي لا تزال تواجه بعض المشاكل إلى 48 محطة من مجموع حوالي 1330 محطة، بهدف تحقيق المزيد من التحسين في أداء الشبكة. وتتنوع هذه المشاكل بين السرقات، مشاكل في التغذية الكهربائية، عدم التمكن من الوصول إليها وغيرها".وأكد "أن خطة تاتش لتحسين الشبكة والتي تعمل على تحقيقها بالتنسيق مع ، تشمل التغطية، السعة وتعزيز بعض سمات الخدمة، وترتكز على المكوّنات التالية: تعزيز التغطية؛ توفّر الشبكة والمحطات؛ تعزيز الخدمة؛ تحسين جودة خبرة الزبون وخطة الجهوزية لموسم الصيف".اضاف البيان:"على صعيد تعزيز التغطية، تعمل شركة تاتش حالياً على نشر محطات جديدة، وقطاعات إضافية، إعادة توزيع المحطات المتضررة، إجراء تحسينات مادية، بالإضافة إلى نشر 20 هوائيات ضيقة الشعاع. أما في موضوع توفر الشبكة والمحطات، ينصب التركيز على حل مشاكل المحطات في المناطق الحساسة أمنياً، إعادة نشر المواقع المفككة، تسريع عملية نقل محطات أخرى، وزيادة توافر الطاقة. فيما يتضمن تعزيز الخدمة تحسين ميزات الشبكة والتغطية لتحقيق توازن في التبادل القائم بين طبقات التردّد 1800-800 ميغاهرتز، تقليص التشويش الداخلي، بالإضافة إلى ترقية ناقلات سعة جديدة والألياف الضوئية والمايكرووايف، زيادة سعة نقل البيانات الأساسية، تفعيل الجيل الرابع في عدد من المحطات الجديدة، وتفعيل خدمة الصوت عبر البيانات VoLTE.ولإنجاح الواعد، جهّزت شركة تاتش نفسها بتوفير 6 محطات إرسال نقّالة MBTS ومحطتين ذات سعة عالية، لاستخدامها في مختلف المناسبات كالمهرجانات وغيرها، بالإضافة إلى إجراء تحسينات استباقية في مناطق الاصطياف وتلك التي ستشهد فعاليات متنوعة، كما وأجرت عمليات ترقية السعة لروابط التجوال".