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لبنان

لجنة الإدارة والعدل تابعت دراسة اقتراح قانون بعد ورود ملاحظات من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل

Lebanon 24
24-06-2025 | 07:23
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عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، ومقررها النائب جورج عطالله، وحضور النواب: بلال عبد الله، عماد الحوت، علي حسن خليل، حسن عز الدين، غازي زعيتر، جورج عقيص، اسامة سعد، علي خريس، نديم الجميل، حسين الحاج حسن وقبلان قبلان، بالإضافة إلى  وزير العدل القاضي عادل نصار.
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تابعت اللجنة خلال الجلسة درس اقتراح قانون كان قد بدأ نقاشه في جلسة سابقة، حيث وردت إلى اللجنة ملاحظات من مجلس القضاء الأعلى، تناولت اقتراح القانون الذي درسته اللجنة كما على ملاحظات وزارة العدل التي وردت بالمرسوم رقم 315 تاريخ 13/5/2025.  
وقد استوضحت اللجنة  وزير العدل حول مضمون ملاحظات مجلس القضاء الأعلى، فأوضح أن المجلس أعدّ ملاحظاته بعد اكتمال تشكيله، في حين أن ملاحظات الوزارة سبقت ذلك.

وبعد التداول والمناقشة، قررت اللجنة تكليف النائب جورج عقيص بإعداد دراسة تتناول المواد التي طالتها الملاحظات، سواء تلك الواردة من وزارة العدل أو من مجلس القضاء الأعلى، على أن تُرفع الدراسة إلى اللجنة قبل موعد الجلسة المقبلة، تمهيداً لمتابعة النقاش حول الاقتراح في ضوء الملاحظات كافة.

وقد رُفعت الجلسة على أن تستكمل اللجنة أعمالها في موعد لاحق. (الوكالة الوطنية)
 
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