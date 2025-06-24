لجنة الإدارة والعدل تابعت دراسة اقتراح قانون بعد ورود ملاحظات من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل

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عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب عدوان، ومقررها النائب جورج عطالله، وحضور النواب: بلال ، عماد ، ، حسن ، غازي زعيتر، جورج عقيص، اسامة سعد، علي خريس، الجميل، وقبلان قبلان، بالإضافة إلى وزير العدل القاضي عادل نصار.تابعت اللجنة خلال الجلسة درس اقتراح قانون كان قد بدأ نقاشه في جلسة سابقة، حيث وردت إلى اللجنة ملاحظات من ، تناولت اقتراح القانون الذي درسته اللجنة كما على ملاحظات التي وردت بالمرسوم رقم 315 تاريخ 13/5/2025.وقد استوضحت اللجنة وزير العدل حول مضمون ملاحظات الأعلى، فأوضح أن المجلس أعدّ ملاحظاته بعد اكتمال تشكيله، في حين أن ملاحظات الوزارة سبقت ذلك.وبعد التداول والمناقشة، قررت اللجنة تكليف النائب جورج عقيص بإعداد دراسة تتناول المواد التي طالتها الملاحظات، سواء تلك الواردة من وزارة العدل أو من مجلس الأعلى، على أن تُرفع الدراسة إلى اللجنة قبل موعد الجلسة المقبلة، تمهيداً لمتابعة حول الاقتراح في ضوء الملاحظات كافة.وقد رُفعت الجلسة على أن تستكمل اللجنة أعمالها في موعد لاحق. (الوكالة الوطنية)