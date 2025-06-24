وفد من جمعية الرافعي ولقاء الثلاثاء هنّأ رئيس بلدية الميناء بفوزه

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زار وفد مشترك من جمعية الدكتور عبدالمجيد الرافعي الإجتماعية و"لقاء الثلاثاء" رئيس السيد عبدالله كبارة للتهنئة بفوزه في رئاسة بلدية الميناء. وضم الوفد كل من الدكتورة والدكتور والدكتور والسيدين و مرحبا.بعد ترحيب رئيس البلدية بالوفد جرى نقاش حول أوضاع البلدية في والحاجة للعمل السريع على المستويات كافة من أجل ان يشعر المواطنون بالتحسن في الخدمات الأساسية خاصة بعد مرحلة الركود في نتيجة الظروف الصعبة التي مرت بها بلدية الميناء والتي انعكست سلبا على مصالح المواطنين.أبدى الوفد استعداده للتعاون مع ورئيسه الذي رحب بالمقترحات التي قدمها الوفد وابدى التجاوب تجاهها مثنيا على الإيجابية التي اتسمت بها الزيارة واعدا بالتواصل لما فيه مصلحة مدينة الميناء.