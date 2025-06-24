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لبنان

وفد من جمعية الرافعي ولقاء الثلاثاء هنّأ رئيس بلدية الميناء بفوزه

Lebanon 24
24-06-2025 | 07:57
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زار وفد مشترك من جمعية الدكتور عبدالمجيد الرافعي الإجتماعية و"لقاء الثلاثاء" رئيس بلدية الميناء السيد عبدالله كبارة للتهنئة بفوزه في رئاسة بلدية الميناء. وضم الوفد كل من الدكتورة لينا رافعي والدكتور سليم مسعد والدكتور نبيل فتال والسيدين هشام عبيد و رياض مرحبا. 
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بعد ترحيب رئيس البلدية بالوفد  جرى نقاش حول أوضاع البلدية في مدينة الميناء والحاجة الماسة للعمل السريع على المستويات كافة من أجل ان يشعر المواطنون بالتحسن في الخدمات الأساسية خاصة بعد مرحلة الركود في العمل البلدي نتيجة الظروف الصعبة التي مرت بها بلدية الميناء والتي انعكست سلبا على مصالح المواطنين. 

أبدى الوفد استعداده للتعاون مع المجلس البلدي ورئيسه الذي رحب بالمقترحات التي قدمها الوفد وابدى التجاوب تجاهها مثنيا على الإيجابية التي اتسمت بها الزيارة واعدا بالتواصل لما فيه مصلحة مدينة الميناء.
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