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لبنان

الحريري التقت بلدية ومختارَي مزرعة طبايا ولجان الأحياء في عين الحلوة

Lebanon 24
24-06-2025 | 08:00
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استقبلت رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارة مجدليون وفدا من المجلس البلدي لبلدة مزرعة طبايا ومختارَيها تقدمه رئيس البلدية سليمان عبيد ، في حضور منسق عام تيار المستقبل في صيدا والجنوب مازن حشيشو ، حيث اطلع الوفد الحريري على خطة عمل البلدية الجديدة لتنمية البلدة وتفعيل  مرافقها العامة والحياتية والتربوية والصحية ، طالبين دعمها في هذه المجالات ، ومقدرين دورها على الصعيد الوطني، وجهودها وعملها الدائم من أجل الإنسان في هذا الوطن .
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كما التقت الحريري وفدا من لجان الأحياء والفاعليات في مخيم عين الحلوة عرض معها الأوضاع فيه من مختلف جوانبها ، ولا سيما التربوي والصحية الى جانب الشأن الخدماتي . ووضعوها في أجواء نشاط اللجان وتحركها في متابعة اكثر من ملف من هذه الملفات . (لبوكالة الوطنية)
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