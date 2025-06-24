الحريري التقت بلدية ومختارَي مزرعة طبايا ولجان الأحياء في عين الحلوة

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استقبلت رئيسة في وفدا من لبلدة مزرعة طبايا ومختارَيها تقدمه رئيس البلدية ، في حضور منسق عام في والجنوب مازن حشيشو ، حيث اطلع الوفد خطة عمل البلدية الجديدة لتنمية البلدة وتفعيل مرافقها العامة والحياتية والتربوية والصحية ، طالبين دعمها في هذه المجالات ، ومقدرين دورها على الصعيد الوطني، وجهودها وعملها الدائم من أجل الإنسان في هذا الوطن .كما التقت وفدا من لجان الأحياء والفاعليات في عرض معها الأوضاع فيه من مختلف جوانبها ، ولا سيما والصحية الى جانب الشأن الخدماتي . ووضعوها في أجواء نشاط اللجان وتحركها في متابعة اكثر من ملف من هذه الملفات . (لبوكالة الوطنية)