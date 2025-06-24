اللواء الإيطالي ديوداتو أبانيارا يتولّى قيادة "اليونيفيل": لتحقيق استقرار دائم على طول الخط الأزرق

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اعلنت "اليونيفيل" في بيان ان اللواء ديوداتو أبانيارا تولّى اليوم قيادة قوة الموقتة في (اليونيفيل)، خلفاً للجنرال الإسباني أرولدو لاثارو، وذلك خلال حفل خاص أقيم في المقرّ العام للبعثة في ، حضره كبار ممثلي ، من بينهم ميشال منسى والنائب الدكتور أشرف بيضون، ورئيس الاركان في اللواء الركن حسان عودة الى جانب قيادات دينية ومحافظين وقائمقامين ورؤساء بلديات.كما حضرت وفود رفيعة المستوى من وإسبانيا،- وفد برئاسة رئيس أركان الدفاع الإيطالي ورئيس بعثة "اليونيفيل" السابق الجنرال لوتشيانو بورتولانو، ووفد برئاسة قائد العمليات المشتركة في الجيش الإسباني الجنرال أنطونيو أغويرو مارتينيز.اللواء أبانيار شدد في كلمته على "أهمية تحقيق استقرار دائم على طول الخط الأزرق، مع الأخذ في الاعتبار "التحديات الحقيقية" التي تنتظرنا.وقال: "لكننا لسنا وحدنا. نمضي قدماً جنباً إلى جنب مع من يعملون يومياً من أجل السلام، مع شركائنا الموثوق بهم، وبدعم من أسرة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".وحول ، أشار إلى أن "اليونيفيل" تقف عند "لحظة محوريّة".وقال: "نحن منخرطون في عملية تكيّف من أجل المستقبل، وهي عملية تحوّل تُعزز قدرتنا على أداء مهامنا بفعالية وكفاءة ومصداقية أكبر".وأضاف: "فليبدأ هذا الفصل الجديد برؤية واضحة، وطاقة متجدّدة، وإحساس راسخ بالهدف".بدوره ، قال رئيس بعثة اليونيفيل المنتهية ولايته: " مع استمرار التوترات الإقليمية الحاليّة، تنصبّ جهودنا على احتواء التصعيد، وتعزيز الاستقرار، وتهيئة الظروف لحلّ سياسي دائم (على طول الخط الأزرق)".وأضاف: "إن استمرار الوحدة والدعم الدوليين أمران لا غنى عنهما في سعينا لتعزيز المكاسب وضمان بقاء حفظ السلام قائماً على الإرادة السياسية".وافاد بيان "اليونيفيل" بان اللواء أبانيارا شغل سابقاً منصب قائد القطاع في اليونيفيل بين عامي 2018 و2019. ومؤخراً، شغل منصب قائد ورئيس اللجنة الفنية العسكرية للبنان (MTC4L)، حيث نسّق الدعم متعدد الجنسيات للجيش اللبناني.اما فترة ولاية الجنرال لاثارو،التي بدأت في 28 شباط/ فبراير 2022، تميزت بواحدة من أكثر الفترات صعوبةً في تاريخ اليونيفيل الممتد على مدار 47 عاماً". (الوكالة الوطنية)