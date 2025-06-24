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لبنان

الراعي: لبنان يقوم على سواعد شعبه ولكل واحد منا دوره في قيامته

Lebanon 24
24-06-2025 | 08:21
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زار أعضاء المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة المهندس مارون الحلو الصرح البطريركي في بكركي، لأخذ بركة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بداية ولاية المجلس الجديدة والتي تستمر لثلاث سنوات بمشاركة الرؤساء السابقين للرابطة.
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وقال البطريرك الراعي بكلمة، حيا فيها "الرئيس الجديد والاعضاء والرؤساء السابقين للرابطة"،: "كل الدعاء بنجاحكم في خدمة المارونية"، شاكرا الحلو على كلمته وخريطة العمل والطروحات التي ذكرها"، وقال: "إنني على ثقة بأنه تحدث بإسم كل واحد منكم"، مؤيدا "كل ما ورد في كلمة الحلو"، آملا ان "تنفذ حرفا حرفا"، وقال: "لا شك لدي بأنكم ستنفذونها كما هي".

وهنأ البطريرك الراعي المجلس التنفيذي الجديد، لافتا الى أن اعضاءه "تجنبوا معركة إنتخابية وفازوا بالتزكية"، مهنئا "كل من تخلى عن ترشحه وكان إلى جانبكم، وهذا ما يدل على الوحدة والتضامن والتوافق"، وشكر الرئيس السابق السفير خليل كرم "الذي أرجأ الإستحقاق الإنتخابي في سبيل التوافق الذي تحقق".

وأكد الراعي ان الموارنة "منفتحين على الحوار والتعاون مع جميع اللبنانيين وهمهم الوحيد لبنان لأنه والموارنة توأمان والماروني يولد حاملا محبة لبنان".

وأشار الراعي الى ان "دور الموارنة أن يكونوا لكل اللبنانيين، وهذا ما يكتسبونه من خلال حياتهم اليومية. وهم مع لبنان الحضاري والتعددي والديموقراطي ومع الحريات العامة. ونحن نرى اليوم ضوء جديد من الأمل ينبعث مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. لذلك نرى أن هناك حياة ونفسا جديدين في لبنان وهذا ما نعتبره من علامات الزمن التي يعطينا اياها الرب".

وختم الراعي قائلا: "نعلم ان لبنان يقوم على سواعد شعبه، ولكل واحد منا دوره في قيامة لبنان، وهذا الدور ليس محصورا بالمسؤولين فقط"، مؤكدا ان "الرابطة تجمع كل الموارنة ليكونوا في خدمة الوطن لبنان".

ومن زوار بكركي على التوالي، المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير، عائلة الراحلة نهاد الشامي، ثم سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فادي عساف. (الوكالة الوطنية)
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