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لبنان

البعريني عرض مع رؤساء بلديات عكارية مشاريع انمائية

Lebanon 24
24-06-2025 | 08:23
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التقى عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني برفقة الدكتور محمد بدرة، رئيس بلدية فنيدق حسام جود، رئيس بلدية مشمش محمد حنضل حسين، رئيس بلدية القرنة نضال زكريا ورئيس بلدية بيت أيوب محمد أيوب رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني ونائبه الدكتور ابراهيم شحرور.
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وافاد بيان عن المكتب الاعلامي للنائب البعريني بان المجتمعين" تباحثوا في عدد من المشاريع الإنمائيّة التي تخص بلدات فنيدق، مشمش، القرنة وبيت أيوب، كذلك تطرّقوا إلى آليّة استكمال تنفيذ مشروع أوتوستراد بيت أيوب مشمش فنيدق ومشروع الصرف الصحي التابع للبلدات الأربع". (الوكالة الوطنية)
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