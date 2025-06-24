البعريني عرض مع رؤساء بلديات عكارية مشاريع انمائية

Advertisement

التقى عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب برفقة بدرة، رئيس بلدية فنيدق حسام جود، رئيس بلدية مشمش محمد حنضل حسين، رئيس بلدية القرنة نضال زكريا ورئيس بلدية رئيس ونائبه الدكتور .وافاد بيان عن المكتب الاعلامي للنائب البعريني بان المجتمعين" تباحثوا في عدد من المشاريع الإنمائيّة التي تخص بلدات فنيدق، مشمش، القرنة وبيت ، كذلك تطرّقوا إلى آليّة استكمال تنفيذ مشروع أوتوستراد بيت أيوب مشمش فنيدق ومشروع الصرف الصحي التابع للبلدات الأربع". (الوكالة الوطنية)