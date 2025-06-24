Advertisement

لبنان

ملف الطعن أمام مجلس الشورى… رئيس بلدية قوسايا يندد بالتدخلات

Lebanon 24
24-06-2025 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1381932-638863760741714972.jpg
Doc-P-1381932-638863760741714972.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ناشد رئيس بلدية قوسايا ناصيف الكعدي كلًّا من  رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة نواف سلام، ووزيري العدل والداخلية، التدخل لوقف "التدخلات السياسية والحزبية" في ملف الطعن المقدم أمام مجلس شورى الدولة ".
Advertisement

وقال الكعدي في بيان: "تنامى إلينا حديث عن تدخلات واتصالات تهدف إلى التأثير على مسار الطعن بطريقة غير قانونية. ونحن لا نطالب سوى بتطبيق القانون والاحتكام إلى العدالة، بعيدًا من أي ضغوط سياسية أو حزبية".

وأضاف: "الطعن المقدم لا يستند إلى معطيات قانونية واضحة  بشهادة عدد من الحقوقيين الذين استشرناهم، ورغم ذلك هناك من يعمل في العلن والخفاء لمحاولة تغيير النتيجة الحالية، وهو أمر لن نقبل به"
 
مواضيع ذات صلة
لائحة "طرابلس … عاصمة" تتقدم بطعنٍ رسمي أمام مجلس شورى الدولة
lebanon 24
24/06/2025 18:24:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مرسوم الحدّ الأدنى للأجور إلى مجلس الشّورى
lebanon 24
24/06/2025 18:24:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أمام مدرسة... تلميذ تعرّض للطعن
lebanon 24
24/06/2025 18:24:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الطعن بانتخابات اتحاد بلديات المتن
lebanon 24
24/06/2025 18:24:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2025-06-24
11:15 | 2025-06-24
11:06 | 2025-06-24
11:05 | 2025-06-24
10:55 | 2025-06-24
10:53 | 2025-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24