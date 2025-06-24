ملف الطعن أمام مجلس الشورى… رئيس بلدية قوسايا يندد بالتدخلات

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ناشد رئيس بلدية قوسايا الكعدي كلًّا من رئيس الجمهورية ، ، رئيس الحكومة ، ووزيري العدل والداخلية، التدخل لوقف "التدخلات السياسية والحزبية" في ملف الطعن المقدم أمام ".وقال الكعدي في بيان: "تنامى إلينا حديث عن تدخلات واتصالات تهدف إلى التأثير على مسار الطعن بطريقة غير قانونية. ونحن لا نطالب سوى بتطبيق القانون والاحتكام إلى العدالة، بعيدًا من أي ضغوط سياسية أو حزبية".وأضاف: "الطعن المقدم لا يستند إلى معطيات قانونية واضحة بشهادة عدد من الحقوقيين الذين استشرناهم، ورغم ذلك هناك من يعمل في العلن والخفاء لمحاولة تغيير النتيجة الحالية، وهو أمر لن نقبل به"