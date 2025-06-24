المفتي: تأكيد التمسك بالعيش الواحد ورفض أي عمل غير انساني

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زار وفد من دار الفتوى والمجلس الشرعي الاعلى برئاسة مفتي والشمال طارق امام ،مطرانية طرابلس للروم الارثوذكس والتقى المطران افرام كرياكوس .وقدم الوفد التعازي بضحايا التفجير في مار الياس في ، مستنكرا الاعتداء.وفي اعقاب اللقاء قال المفتي امام : زيارتنا اليوم لصاحب السيادة مع وفد من دار الفتوى والمجلس الشرعي للتعبير عن استنكارنا لما حدث في دمشق من ماساة ولا نقول جريمة فحسب، وبالفعل هي ماساة وبكل معايير الشناعة والاجرام. ونحن في هذا السياق، نقدم التعزية لصاحب السياده، ولنقول باننا في طرابلس محافظون على نسيج العيش الواحد ونحن عائلة واحدة سواء في او حتى في ايضا وصاحب السيادة المطران كرياكوس يحتضننا دائما بمحبته ونحن نشكره دائما على ذلك".وردا على سؤال قال المفتي امام :"ان المعتدل راسخ دائما في نهجه وخطه وثوابته وهو ينشر هذا الامر ويعبر دائما عن حقيقة الاسلام وليس اي ممارسات اخرى و مما لا شك فيه ان تلك الممارسات وخاصة تلك التي تدعو الى سفك اادماء والقتل والتفجير ومن يقوم بها انما يدعي انه يمثل الشريعة الإسلامية بينما له اهداف شيطانية واهداف تبتغي تفرقتنا ولا يهنا لها عيش اذا كان الناس يعيشون بسلام واطمئنان" .ومن جهته المطران كرياكوس رد بكلمه قال فيها :" لا يمكن للمرء الا ان ياخذ موقفا واحدا ،ب في حضور المفتي وبحضوركم وهو اننا نتمسك بهذه الوحدة وبايماننا ،ونشدد على هذا التمسك بالوحدة ان كان في لبنان او في سوريا ، وفي ايماننا نحن نؤمن ان ما حصل هو شيء شاذ وغير انساني ولا يمت ابدا بايماننا بالله الواحد ، وعلينا ان نستمر في هذه الشهادة الواحدة وان نرفض قدر الامكان كل عمل غير انساني وكل عمل شيطاني لا يصدر من الله ولكن يصدر من قلوب وعقول متشوهة ولذلك هذا الحدث يجب علينا ان ننطلق منه بتاكيد وتجديد التمسك بهذه الوحدة في بلادنا وان تكون شهادة للعالم كله". (الوكالة الوطنية)