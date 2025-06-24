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لبنان

أحمد الخير: "الميغاسنتر" و"الكوتا النسائية" ضرورة لتعزيز المشاركة وتحقيق العدالة في التمثيل

Lebanon 24
24-06-2025 | 09:31
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شدد النائب أحمد الخير، خلال مشاركته في المؤتمر الوطني لإطلاق "مبادرة الإصلاح الانتخابي في لبنان 2026" الذي نظمته الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات LADE ، برعاية رئيس مجلس الوزراء د. نواف سلام، على أن "الميغاسنتر وتمثيل النساء في الحياة السياسية من أبرز الإصلاحات المطلوبة حالياً، لتعزيز المشاركة وتحقيق قدر من العدالة والتوازن في التمثيل النيابي".
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وأكد أن "موضوع "الميغاسنتر" ليس مسألة تقنية وحسب، بل خطوة إصلاحية ذات بعد سياسي واجتماعي ، في ظل الواقع القائم، حيث يقيم عدد كبير من المواطنين خارج دوائر قيدهم الانتخابي، خصوصاً بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وما تسببت به من نزوح من الجنوب والبقاع".

أما في ما يخص "الكوتا النسائية"، فأوضح أحمد الخير  أن "الأمر لا يحتاج إلى نقاش كبير، فنحن متأخرون كثيراً في هذا المجال، ولكن أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً".

وشدد على ضرورة "تعديل القانون الانتخابي الحالي ليكون صديقاً للمرأة، ويتيح لها نفس الفرصة للوصول الى المجلس النيابي أسوة بالرجل، بدءاً من فرض "كوتا نسائية" على مستوى الترشح داخل اللوائح".

وأكد على "أن "الكوتا النسائية" يجب أن تكون مرحلة انتقالية لتكريس الحضور السياسي للمرأة، لا وسيلة دائمة. لأن تحقيق المساواة الحقيقية لا يقوم على التمييز الإيجابي فقط، بل على إرساء فرص متساوية فعلاً للمرأة والرجل في مختلف المجالات، وأولها الحياة السياسية".  (الوكالة الوطنية)
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