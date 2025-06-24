وزير الداخلية بحث مع 4 نواب وزوار في الاوضاع العامة وشؤونا انمائية

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استقبل والبلديات ، في مكتبه اليوم، النواب: ، ينال ، ، وغسان .وبحث مع كل منهم في الأوضاع العامة وشؤون انمائية.والتقى رئيس بلدية كريمه، وتم التداول في شؤون مدينة طرابلس وحاجاتها على الصعيدين الانمائي والامني.كما استقبل رئيسة مهرجانات الدولية زينة افرام مع وفد.ومن الزوار : نقيب مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت للنقل الخارجي . (الوكالة الوطنية)