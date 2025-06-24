Advertisement

لبنان

وزير الداخلية بحث مع 4 نواب وزوار في الاوضاع العامة وشؤونا انمائية

Lebanon 24
24-06-2025 | 10:08
A-
A+
Doc-P-1381962-638863818477577326.png
Doc-P-1381962-638863818477577326.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النواب: طوني فرنجية، ينال الصلح، حسن مراد، وغسان حاصباني.
Advertisement
وبحث مع كل منهم في الأوضاع العامة وشؤون انمائية.
والتقى رئيس بلدية طرابلس عبد الحليم كريمه، وتم التداول في شؤون مدينة طرابلس وحاجاتها على الصعيدين الانمائي والامني.
كما استقبل رئيسة مهرجانات جونيه الدولية زينة افرام مع وفد.
ومن الزوار : نقيب مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت للنقل الخارجي أحمد الخير. (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية عرض مع أبو فاعور والحاج حسن شؤونا إنمائية
lebanon 24
24/06/2025 18:08:12 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان بحث مع اللواء شقير في الأوضاع العامة
lebanon 24
24/06/2025 18:08:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع بحث مع نواب ودبلوماسيين الأوضاع الأمنية ودور الجيش
lebanon 24
24/06/2025 18:08:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بري بحث مع شهيب وأبو فاعور في الاوضاع العامة
lebanon 24
24/06/2025 18:08:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2025-06-24
11:05 | 2025-06-24
10:55 | 2025-06-24
10:53 | 2025-06-24
10:35 | 2025-06-24
10:34 | 2025-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24