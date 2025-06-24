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لبنان

إلى المستفيدين من برنامج أمان.. هذا الخبر يهمكم

Lebanon 24
24-06-2025 | 10:14
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الإجتماعيّة حول التحويلات المالية عن شهر حزيران 2025  للمستفيدين من برنامج "أمان":
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"يهمّ وزارة الشؤون الإجتماعية أن تؤكد بأنه سيتمّ تحويل المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من برنامج أمان عن شهر حزيران إبتداءً من الاثنين 23 حزيران ولغاية الجمعة 27 حزيران 2025. 

ويبلغ عدد المستفيدين 160,703 أسرة لبنانية، ما يعادل 761,913 فرداً، ويبلغ مجموع الأموال المحوّلة ضمن البرنامج هذا الشهر". (الوكالة الوطنية)
 
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