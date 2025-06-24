إلى المستفيدين من برنامج أمان.. هذا الخبر يهمكم

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صدر عن لوزارة الشؤون الإجتماعيّة حول التحويلات المالية عن شهر حزيران 2025 للمستفيدين من برنامج "أمان":"يهمّ الإجتماعية أن تؤكد بأنه سيتمّ تحويل المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من برنامج أمان عن شهر حزيران إبتداءً من الاثنين 23 حزيران ولغاية الجمعة 27 حزيران 2025.ويبلغ عدد المستفيدين 160,703 أسرة لبنانية، ما يعادل 761,913 فرداً، ويبلغ مجموع الأموال المحوّلة ضمن البرنامج هذا الشهر". (الوكالة الوطنية)