تنسيق مشترك للحد من حرائق الغابات في المتن الأعلى

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عقد اجتماع تنسيقي في مقر الأعلى في بلدة ، ضم للدفاع المدني بالتكليف العميد ، المحامي كريم سركيس، رئيس شعبة الخدمة والعمليات في الدفاع المدني ، ممثل رئيس وحدة الخدمة والعمليات وليد الحشاش، وطاهر المهتار.وأفادت والعلاقات العامة في في بيان، بأن "اللقاء خصص للتداول في الإجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من حرائق الغابات والتخفيف من آثارها، في ظل تنامي المخاطر المناخية مع حلول فصل الصيف، حيث تم التركيز على أهمية تعزيز التنسيق بين للدفاع المدني والسلطات المحلية لتأمين الجهوزية الكاملة ميدانيا ولوجستيا".وأشارت إلى أن "المجتمعين تطرقوا إلى ضرورة تنظيف جوانب الطرق العامة والزراعية والمناطق المحيطة بالأحراج والمساكن، فضلا عن معالجة مكبات النفايات التي تعد من أبرز مسببات اندلاع النيران".ولفتت إلى أن المجتمعين "أكدوا أهمية مراقبة أي تصاعد دخاني خلال فترات الجفاف وتفعيل آليات التدخل السريع عند الضرورة، إلى جانب إطلاق حملات توعية للسكان المحليين حول سبل الوقاية وسلوكيات التصرف السليم عند رصد أي خطر. كما شددوا على أهمية شق طرق داخل بعض المناطق الحرجية لتسهيل وصول آليات الدفاع المدني إلى بؤر النيران، لا سيما في الأحراج الكثيفة التي تعد من النقاط الساخنة في ".وأوضحت أنه "تم الاتفاق خلال الاجتماع على تفعيل حملات التوعية عبر الجمعيات المحلية، والنوادي، والكنائس، والجوامع، حيث ستتولى المديرية العامة للدفاع المدني إعداد منشورات توجيهية يتم توزيعها على المواطنين من خلال هذه الهيئات، بما يضمن إيصال الرسائل التوعوية إلى أوسع شريحة ممكنة".وأشارت إلى أنه "في ما يتعلق بمرحلة الاستجابة، شدد المجتمعون على ضرورة التبليغ الفوري والدقيق عن الحرائق، وضرورة التحرّك السريع من قبل فرق الإطفاء، مع التنسيق الكامل بين الدفاع المدني والبلديات التي يمكنها أن تؤدي دورا داعما خلال عمليات المكافحة، لا سيما من خلال توفير المعدات والمستلزمات والمعلومات اللوجستية الضرورية"، وقالت: "في المرحلة اللاحقة لإخماد الحرائق، ناقش المجتمعون سبل مراقبة المواقع المتضررة، منعا لتجدد النيران، وضرورة فتح تحقيق لتحديد أسباب اندلاعها ومحاسبة المسؤولين عنها. كما أكدوا متابعة جهوزية الفرق والمعدات وإعادة تقييم حاجات المراكز الواقعة ضمن نطاق الاتحاد".