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لبنان

رجي عرض هاتفيا مع مفوضة الشراكة المتوسطية في الاتحاد الاوروبي التطورات وملف النازحين

Lebanon 24
24-06-2025 | 10:53
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تلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بعد ظهر اليوم، اتصالا من المفوضة المسؤولة عن ملف الشراكة المتوسطية في الاتحاد الأوروبي دوبرافكا شويتسا، وكان عرض لآخر التطورات العسكرية في المنطقة وتأثيرها على الوضع في لبنان.

كما تناول الاتصال مساعي الحكومة اللبنانية لوضع الاصلاحات الاقتصادية والإدارية حيز التنفيذ تمهيدا لانعقاد مجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أواخر العام الحالي.

وأبلغت شويتسا وزير الخارجية باستمرار الاتحاد الاوروبي في تقديم المساعدات للجيش اللبناني.

كذلك بحث رجّي مع المفوضة الاوروبية في ملف النازحين السوريين في لبنان.
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تلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بعد ظهر اليوم، اتصالا من المفوضة المسؤولة عن ملف الشراكة المتوسطية في الاتحاد الأوروبي دوبرافكا شويتسا، وكان عرض لآخر التطورات العسكرية في المنطقة وتأثيرها على الوضع في لبنان.
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كما تناول الاتصال مساعي الحكومة اللبنانية لوضع الاصلاحات الاقتصادية والإدارية حيز التنفيذ تمهيدا لانعقاد مجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أواخر العام الحالي.

وأبلغت شويتسا وزير الخارجية باستمرار الاتحاد الاوروبي في تقديم المساعدات للجيش اللبناني.

كذلك بحث رجّي مع المفوضة الاوروبية في ملف النازحين السوريين في لبنان. (الوكالة الوطنية)
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