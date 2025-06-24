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لبنان

إعادة تسيير رحلات من والى بغداد.. بيان جديد من الـ MEA

Lebanon 24
24-06-2025 | 11:05
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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط عن إعادة تسيير رحلاتها من والى بغداد يوم الأربعاء الموافق في 25 حزيران 2025 وتقديم مواعيد الإقلاع وفقا  للجدول التالي:
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