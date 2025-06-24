بينها لبنان... الخطوط الفرنسية تعلن استئناف رحلاتها إلى عدة دول

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وقال متحدث باسم الشركة إنها "تعتزم استئناف رحلاتها بين مطار شارل ديغول ودبي والرياض اعتبارا من الأربعاء 25 حزيران 2025".كما قررت الفرنسية "استئناف رحلاتها بين مطار شارل ديغول وبيروت اعتبارا من الخميس 26 حزيران"، بعد أن تم تعليقها في 16 من هذا الشهر.وبالنسبة لرحلاتها بين وتل أبيب، أكدت الشركة أنها "ستبقى معلقة حتى 14 تموز، بعدا أن كانت قد اوقفتها بعد بدء الهجوم على في 13حزيران".