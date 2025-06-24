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لبنان

بينها لبنان... الخطوط الفرنسية تعلن استئناف رحلاتها إلى عدة دول

Lebanon 24
24-06-2025 | 11:06
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية، أنها ستستأنف رحلاتها إلى السعودية والإمارات الأربعاء، وإلى لبنان الخميس، في حين تبقي رحلاتها إلى إسرائيل معلقة حتى 24 تموز، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".
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وقال متحدث باسم الشركة إنها "تعتزم استئناف رحلاتها بين مطار شارل ديغول ودبي والرياض اعتبارا من الأربعاء 25 حزيران 2025".


كما قررت شركة الطيران الفرنسية "استئناف رحلاتها بين مطار شارل ديغول وبيروت اعتبارا من الخميس 26 حزيران"، بعد أن تم تعليقها في 16 من هذا الشهر.


وبالنسبة لرحلاتها بين باريس وتل أبيب، أكدت الشركة أنها "ستبقى معلقة حتى 14 تموز، بعدا أن كانت قد اوقفتها بعد بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13حزيران".
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