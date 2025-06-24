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لبنان

كريمة التقى المديرة الإقليمية للآثار في الشمال وعكار... هذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
24-06-2025 | 11:54
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استقبل رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة في مكتبه في القصر، المديرة الإقليمية للبنان الشمالي وعكار في المديرية العامة للآثار السيدة سمر كرم، في حضور رئيس لجنة الآثار والتراث في المجلس البلدي المهندس باسم زودة.
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وكان تأكيد  على "ضرورة إطلاق ورشة ترميم وتفعيل المواقع الأثرية التراثية في طرابلس، عبر مشاركة معلومات مشروع تقييم المنشآت الأثرية داخل المدينة القديمة الذي نفذته المديرية العامة للاثار بالشراكة مع جمعية Iconem والتعاون مع نقابة المهندسين في طرابلس  وشركة Distruct Solutions، بالاضافة  الى العمل سريعا على ترميم الجهة الشرقية لقلعة طرابلس، وإجراء مسح شامل لواقع الحال لكافة المواقع الأثرية، وضرورة ترميم بعض الحمامات في طرابلس، لاسيما في النوري ومحيطه وغيرها، وضرورة تفعيل العمل والتعاون بين  بين لجنة التراث والآثار في البلدية والمديرية العامة للآثار، والادارات الوقفية".

وتقرر ان يقوم كريمة ب⁠زيارة الى المواقع الأثرية والتراثية في طرابلس في القريب العاجل.
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