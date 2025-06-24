كريمة التقى المديرة الإقليمية للآثار في الشمال وعكار... هذا ما تمّ بحثه

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استقبل رئيس بلدية في مكتبه في ، المديرة الإقليمية للبنان وعكار في السيدة سمر كرم، في حضور رئيس لجنة الآثار والتراث في المهندس باسم زودة.وكان تأكيد على "ضرورة إطلاق ورشة ترميم وتفعيل المواقع الأثرية التراثية في طرابلس، عبر مشاركة معلومات مشروع تقييم المنشآت الأثرية داخل الذي نفذته للاثار بالشراكة مع جمعية Iconem والتعاون مع في طرابلس وشركة Distruct Solutions، بالاضافة الى العمل سريعا على ترميم الجهة الشرقية لقلعة طرابلس، وإجراء مسح شامل لواقع الحال لكافة المواقع الأثرية، وضرورة ترميم بعض الحمامات في طرابلس، لاسيما في النوري ومحيطه وغيرها، وضرورة تفعيل العمل والتعاون بين بين لجنة التراث والآثار في البلدية والمديرية العامة للآثار، والادارات الوقفية".وتقرر ان يقوم كريمة ب⁠زيارة الى المواقع الأثرية والتراثية في طرابلس في القريب العاجل.