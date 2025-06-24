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لبنان

صعقة كهربائية تُصيب شاباً قرب مستديرة الصفاء في طرابلس

Lebanon 24
24-06-2025 | 12:44
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تعرّض الشاب "م.ح" من الجنسية السورية لصعقة كهربائية أثناء وجوده على عمود كهرباء بالقرب من مستديرة الصفاء في منطقة أبي سمراء – طرابلس، ما أسفر عن سقوطه وإصابته، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24". وقد جرى نقله إلى مستشفى دار الشفاء لتلقي العلاج، فيما فتحت الجهات المعنية تحقيقاً في الحادثة.
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