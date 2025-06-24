صعقة كهربائية تُصيب شاباً قرب مستديرة الصفاء في طرابلس

تعرّض الشاب "م.ح" من الجنسية لصعقة كهربائية أثناء وجوده على عمود كهرباء بالقرب من مستديرة في منطقة أبي سمراء – ، ما أسفر عن سقوطه وإصابته، وفق ما أفادت مندوبة " ". وقد جرى نقله إلى لتلقي العلاج، فيما فتحت الجهات المعنية تحقيقاً في الحادثة.

Advertisement