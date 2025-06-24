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لبنان

مبلغ كبير جدًا... موظف وزوجته يسرقان شركة (صورة)

Lebanon 24
24-06-2025 | 12:49
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على جميع الأراضي اللّبنانية، وتوقيف مرتكبيها، وبناءً على شكوى وردت إلى مفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، بتاريخ 17-6-2025، بادّعاء إحدى الشّركات الكائنة في محلّة الاشرفية – بيروت، حول تعرّضها لسرقة مبلغ مالي وقدره /75/ ألف دولار أميركي على مراحل عدّة، باشرت هذه المفرزة تحقيقاتها.
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من خلال الاستقصاءات والتحريات، ومعطيات التحقيق، اشتبهت عناصر المفرزة بضلوع موظفَين في الشركة في عملية السرقة، فتمّ توقيفهما، وهما:

أ. ق. (مواليد عام 1986، لبناني)

وزوجته: – م. ق. (مواليد عام 1988، لبنانيّة)

بالتحقيق معهما، اعترفا بالسّرقة، وتمّ ضبط قسمٍ من المبلغ المسروق وتسليمه للجهة المدّعية. كما ضُبِطَ مسدّسان حربيّان ومماشط وطلقات صالحة للاستعمال.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".


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