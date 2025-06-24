الرئيس عون اتصل بالشرع معزيًا وأكد تضامن لبنان مع عائلات ضحايا تفجير الكنيسة

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اجرى رئيس الجمهورية مساء اليوم، اتصالا هاتفيا بالرئيس السوري ، وقدم له التعازي بضحايا التفجير الارهابي الذي استهدف مساء الاحد الماضي، للروم الأرثوذكس في حي الدويلعة في .وجدد استنكاره لـ"هذه الجريمة التي ذهب ضحيتها أبرياء وطاولت صرحاً دينياً له حرمته وقدسيته"، وأكد "تضامن رئيساً وشعباً مع عائلات الضحايا ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى".وشكر الرئيس الرئيس عون على التعازي والتضامن مع الشعب السوري ، مؤكدا أن "السلطات الامنية ألقت القبض على المتهمين بالمشاركة في تنفيذ الجريمة والذين ينتمون إلى خلية ارهابية"، لافتاً إلى "اجراءات ستتخذ لمنع تكرار ما حصل".