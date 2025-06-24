Advertisement

لبنان

الرئيس عون اتصل بالشرع معزيًا وأكد تضامن لبنان مع عائلات ضحايا تفجير الكنيسة

Lebanon 24
24-06-2025 | 12:54
A-
A+
Doc-P-1382039-638863918823098047.png
Doc-P-1382039-638863918823098047.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مساء اليوم، اتصالا هاتفيا بالرئيس السوري احمد الشرع، وقدم له التعازي بضحايا التفجير الارهابي الذي استهدف مساء الاحد الماضي، كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في حي الدويلعة في دمشق
Advertisement

وجدد الرئيس عون استنكاره لـ"هذه الجريمة التي ذهب ضحيتها أبرياء وطاولت صرحاً دينياً له حرمته وقدسيته"، وأكد "تضامن لبنان رئيساً وشعباً مع عائلات الضحايا ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى".

وشكر الرئيس الشرع الرئيس عون على التعازي والتضامن مع الشعب السوري ، مؤكدا أن "السلطات الامنية السورية ألقت القبض على المتهمين بالمشاركة في تنفيذ الجريمة والذين ينتمون إلى خلية ارهابية"، لافتاً إلى "اجراءات ستتخذ لمنع تكرار ما حصل".
مواضيع ذات صلة
عون أبرق إلى الشرع معزيا: لبنان متضامن مع سوريا في هذا المصاب الأليم
lebanon 24
25/06/2025 00:30:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد المجلس الإسلامي زار مطرانية طرابلس للروم الاورثوذكس معزيا بضحايا الكنيسة في دمشق
lebanon 24
25/06/2025 00:30:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ميشال عون اتصل بالبطريرك يازجي معزيًا: صوت الإيمان والمحبة أقوى من الإرهاب والتطرف
lebanon 24
25/06/2025 00:30:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تيمور جنبلاط أبرق الى البطريرك اليازجي معزياً بضحايا التفجير الإرهابي
lebanon 24
25/06/2025 00:30:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:50 | 2025-06-24
16:14 | 2025-06-24
15:23 | 2025-06-24
15:05 | 2025-06-24
14:59 | 2025-06-24
14:45 | 2025-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24