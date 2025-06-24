وزير الداخلية شارك في جلسة حوارية نظمتها جامعة القديس يوسف

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وتخلل الجلسة نقاش حول أهمية إشراك الشباب في الشأن العام، حيث عرض الطالبات والطلاب الذين شاركوا في برنامج Youth for Governance ملخصا عن تجربتهم خلال والاختيارية والخبرات التي اكتسبوها خلال عملهم مع فريق الوزارة.وأكد المشاركون "أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة".