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لبنان

وزير الداخلية شارك في جلسة حوارية نظمتها جامعة القديس يوسف

Lebanon 24
24-06-2025 | 13:43
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 شارك وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في جلسة حوارية نظمتها جامعة القديس يوسف بعنوان "إعادة بناء الحوكمة واستعادة الثقة"، إلى جانب رئيس الجامعة الأب البروفيسور سليم دكاش وعميدة كلية الحقوق الوزيرة السابقة الدكتورة ماري كلود نجم.
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وتخلل الجلسة نقاش حول أهمية إشراك الشباب في الشأن العام، حيث عرض الطالبات والطلاب الذين شاركوا في برنامج Youth for Governance ملخصا عن تجربتهم خلال الانتخابات البلدية والاختيارية والخبرات التي اكتسبوها خلال عملهم مع فريق الوزارة.

وأكد المشاركون "أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة".
 
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