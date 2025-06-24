26
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
24
o
زحلة
22
o
بعلبك
18
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نقيب المحامين في طرابلس: جريمة كنيسة مار الياس تهدّد أسس العيش المشترك
Lebanon 24
24-06-2025
|
14:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
دان
نقيب المحامين
في
طرابلس
سامي مرعي الحسن
، في بيان، "الجريمة الفظيعة التي هزّت
كنيسة مار الياس
في
دمشق
، والتي أودت بحياة المصلين الأبرياء وأصابت ضمائرنا جميعاً بجرحٍ عميق، إنّ هذه الجريمة لا تمسّ فقط القيم الإنسانية والمبادئ
الدينية
، بل تهدّد أيضاً أسس العيش المشترك والسلم الأهلي الذي ننشده جميعاً".
Advertisement
وقال: "إنّ
نقابة المحامين في طرابلس
، إذ تعبّر عن تضامنها الكامل مع أهالي الضحايا ومع الشعب السوري الشقيق في هذا المصاب الأليم، تدعو
الدولة السورية
الشقيقة وقيادتها الحكيمة إلى التحرّك الجاد لمواجهة الإرهاب ومحاسبة مرتكبيه وكل من يدعمه أو يتواطأ معه، كما نؤكد أنّ العدل هو السلاح الأقوى لمواجهة الظلم، وأنّ العدالة لا بد أن تأخذ مجراها بحق كل من يتورط في أعمال إجرامية كهذه، نسأل الله أن يتغمّد الضحايا برحمته، وأن يلهم عائلاتهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ منطقتنا من كل شرّ ومكروه".
مواضيع ذات صلة
الأزهر يدين تفجير كنيسة مار إلياس: جريمة وحشية تناقض الاديان السماوية
Lebanon 24
الأزهر يدين تفجير كنيسة مار إلياس: جريمة وحشية تناقض الاديان السماوية
25/06/2025 00:31:27
25/06/2025 00:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية السورية: الخلية التي نفذت تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق تتبع تنظيم داعش
Lebanon 24
الداخلية السورية: الخلية التي نفذت تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق تتبع تنظيم داعش
25/06/2025 00:31:27
25/06/2025 00:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية السورية: منفذا تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق قدما من مخيم الهول
Lebanon 24
الداخلية السورية: منفذا تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق قدما من مخيم الهول
25/06/2025 00:31:27
25/06/2025 00:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كلاس استنكر مجزرة كنيسة مار الياس في دمشق
Lebanon 24
كلاس استنكر مجزرة كنيسة مار الياس في دمشق
25/06/2025 00:31:27
25/06/2025 00:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:50 | 2025-06-24
24/06/2025 04:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة: كـونوا وُدَعاء رُحَـماء وصانِـعِـيّ سَلام
Lebanon 24
عودة: كـونوا وُدَعاء رُحَـماء وصانِـعِـيّ سَلام
16:14 | 2025-06-24
24/06/2025 04:14:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد المجلس الإسلامي زار مطرانية طرابلس للروم الاورثوذكس معزيا بضحايا الكنيسة في دمشق
Lebanon 24
وفد المجلس الإسلامي زار مطرانية طرابلس للروم الاورثوذكس معزيا بضحايا الكنيسة في دمشق
15:23 | 2025-06-24
24/06/2025 03:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب "حزب الله": سلاح المقاومة ليس ميليشياويًا!
Lebanon 24
نائب "حزب الله": سلاح المقاومة ليس ميليشياويًا!
15:05 | 2025-06-24
24/06/2025 03:05:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ملقب بـ "قسورة"... الجيش يوقف أحد أبرز قياديي "داعش"!
Lebanon 24
ملقب بـ "قسورة"... الجيش يوقف أحد أبرز قياديي "داعش"!
14:59 | 2025-06-24
24/06/2025 02:59:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف لبنان وجديد التعميمين 158 و 166
Lebanon 24
مصرف لبنان وجديد التعميمين 158 و 166
01:30 | 2025-06-24
24/06/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة نيابية الاثنين لاقرار الزيادة للعسكريين والحكومة تقر "رواتب خيالية" للهيئات الناظمة
Lebanon 24
جلسة نيابية الاثنين لاقرار الزيادة للعسكريين والحكومة تقر "رواتب خيالية" للهيئات الناظمة
22:07 | 2025-06-23
23/06/2025 10:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لكل من تلقى لقاح كورونا... التهاب خطير قد تُصابون به!
Lebanon 24
لكل من تلقى لقاح كورونا... التهاب خطير قد تُصابون به!
14:16 | 2025-06-24
24/06/2025 02:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب القصف الإيرانيّ على قطر... هذا ما حصل مع ريم السعيدي على متن الطائرة (صور)
Lebanon 24
بسبب القصف الإيرانيّ على قطر... هذا ما حصل مع ريم السعيدي على متن الطائرة (صور)
08:23 | 2025-06-24
24/06/2025 08:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يضرب "الأخماس بالأسداس"
Lebanon 24
"حزب الله" يضرب "الأخماس بالأسداس"
09:01 | 2025-06-24
24/06/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:50 | 2025-06-24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:14 | 2025-06-24
عودة: كـونوا وُدَعاء رُحَـماء وصانِـعِـيّ سَلام
15:23 | 2025-06-24
وفد المجلس الإسلامي زار مطرانية طرابلس للروم الاورثوذكس معزيا بضحايا الكنيسة في دمشق
15:05 | 2025-06-24
نائب "حزب الله": سلاح المقاومة ليس ميليشياويًا!
14:59 | 2025-06-24
ملقب بـ "قسورة"... الجيش يوقف أحد أبرز قياديي "داعش"!
14:45 | 2025-06-24
سرقة هاتف طفل في طرابلس!
فيديو
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
25/06/2025 00:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
25/06/2025 00:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
25/06/2025 00:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24