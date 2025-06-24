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لبنان

ملقب بـ "قسورة"... الجيش يوقف أحد أبرز قياديي "داعش"!

Lebanon 24
24-06-2025 | 14:59
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: 
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"بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية، أوقفت مديرية المخابرات المواطن (ر.ف.)، الملقب بـ"قسورة"، وهو أحد أبرز قياديي تنظيم داعش الإرهابي، كما شارك في التخطيط لعمليات أمنية.

ضبطت في حوزته كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية ومعدات لتصنيع الطائرات المسيّرة. وكان الموقوف قد تسلّم قيادة التنظيم في لبنان بعد توقيف سلفه المواطن (م.خ.) الذي عينه التنظيم "والي لبنان"، والملقب بـ" أبو سعيد الشامي"، مع عدد كبير من القادة نتيجة عملية نوعية لمديرية المخابرات بتاريخ 27 /12 /2024.

 سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
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