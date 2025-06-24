نائب "حزب الله": سلاح المقاومة ليس ميليشياويًا!

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علّق النائب حسن عز الدين، على وقف إطلاق النار بين وإسرائيل، معتبرًا أنّ "المخاوف التي راودت بعض الأطراف في من دخول في الحرب ناتجة عن أوهام لا أساس لها"، مؤكدًا أنّ "الحزب حريص على الوطن ومعني بتداعيات ما يجري في المنطقة، لأن لبنان جزء من الوطن العربي".وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار عز الدين إلى أنّ "إيران واجهت عدوانين: الأول من العدو الصهيوني واستمر عشرة أيام، تبعه عدوان أميركي"، مضيفًا أنّ "إيران اختارت المواجهة بثقافتها وهويتها وقوميتها، وخاضت معركة مشرّفة خرجت منها منتصرة ومرفوعة الرأس".ولفت إلى أنّ "الحديث عن على البرنامج يحتاج إلى تدقيق، إذ لا معطيات واضحة قبل تحديد الأضرار"، مشددًا على أنّ "العقل الإيراني لا يزال موجودًا، والموضوع الإجرائي مجرّد تفصيل".وأكّد أنّ "أهداف العدو لم تتحقق بفعل الردود "، وأنّ "قدرات إيران الصاروخية فاجأت الجميع، ما أبقى النظام والشعب والدولة متماسكة، وحافظت دورها الوازن في الإقليم".وعن انعكاس صمود إيران على قوة حزب الله في لبنان، أكّد عز الدين أنّ "التأثير معنوي ومباشر ولا يمكن لأحد الحدّ منه"، معتبرًا أنّ "المرحلة المقبلة بعد وقف إطلاق النار ستتحدد وفق تعاطي مع الملفات".وأشار إلى أنّ "العدو ذاق طعم الهزيمة وويلات الحرب بعدما استُبيحت سماء والأراضي المحتلة من شمالها إلى جنوبها"، لافتًا إلى أنّ " سيكون موضع مساءلة أمام خصومه، في ظل أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة".وأكّد عز الدين أنّ "حزب الله يدعم بسط الدولة سلطتها على كامل الأراضي "، وأنّ "سلاح ليس ميليشياويًا"،وأشار إلى "التواصل المباشر وغير المباشر مع جوزاف عون في هذا الإطار للوصول إلى تفاهمات في شأن سياسة دفاعية وطنية"،أضاف: "نفس المقاومة ما زال قويًا، والمنطق يقول إن على الحكومة إخراج العدو اللاسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة قبل أي أمر آخر".وشدّد على أنّ " يقوم بدوره الوطني، والعلاقة بينه وبين حزب الله جيدة"، معتبرًا أنّ "الرهانات الحزبية الآنية خاسرة"،وختم: "لا أحد يثق بالعدو المجرم، الذي يُتقن الغدر والكذب والنفاق، ويجب أن نبقى على أهبة الاستعداد له".