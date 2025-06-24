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لبنان

وفد المجلس الإسلامي زار مطرانية طرابلس للروم الاورثوذكس معزيا بضحايا الكنيسة في دمشق

Lebanon 24
24-06-2025 | 15:23
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زار وفد من المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى برئاسة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام، مطرانية طرابلس للروم الارثوذكس والتقى المطران افرام كرياكوس، وقدم الوفد التعازي بضحايا التفجير في كنيسة مار الياس في دمشق، مستنكراً الاعتداء.
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وضم الوفد الشيخ أحمد البستاني، وأعضاء المجلس الشرعي: منذر حمزة، وائل زمرلي واسامة طراد، إضافة إلى القاضي الشيخ احمد الكردي، والشيخ بسام بستاني رئيس دائرة اوقاف طرابلس، الشيخ امير رعد والشيخ موفق المير،

وفي اعقاب اللقاء قال المفتي إمام : "زيارتنا اليوم لصاحب السيادة مع وفد من دار الفتوى والمجلس الشرعي للتعبير عن استنكارنا لما حدث في دمشق من مأساة ولا نقول جريمة فحسب، بالفعل هي مأساة وبكل معايير الشناعة والاجرام؛ ونحن في هذا السياق، نقدم التعزية لصاحب السيادة ولنقول بأننا في طرابلس محافظون على نسيج العيش الواحد ونحن عائلة واحدة سواء في لبنان أو حتى في سوريا أيضاً، وصاحب السيادة المطران كرياكوس يحتضننا دائماً بمحبته ونحن نشكره دائماً على ذلك".

ورداً على سؤال قال المفتي إمام :"إن الإسلام المعتدل راسخٌ دائماً في نهجه وخطه وثوابته، وهو ينشر هذا الأمر ويعبر دائماً عن حقيقة الإسلام وليس أي ممارسات أخرى؛ و مما لا شك فيه أن تلك الممارسات وخاصة تلك التي تدعو الى سفك الدماء والقتل والتفجير ومن يقوم بها، إنما يدّعي أنه يمثل الشريعة الإسلامية بينما له أهداف شيطانية وأهداف تبتغي تفرقنا ولا يهنأ لها عيش إذا كان الناس يعيشون بسلام واطمئنان".

كرياكوس

ومن جهته، ردَّ المطران كرياكوس بكلمة قال فيها :"لا يمكن للمرء إلا أن يأخذ موقفاً واحداً، في حضور سماحة المفتي وبحضوركم الكريم، وهو أننا نتمسك بهذه الوحدة وبإيماننا، ونشدد على هذا التمسك بالوحدة إنْ كان في لبنان أو في سوريا، وفي ايماننا نحن نؤمن أن ما حصل هو شيء شاذ وغير إنساني ولا يمتُّ أبداً بإيماننا بالله الواحد، وعلينا ان نستمر في هذه الشهادة الواحدة وان نرفض قدر الإمكان كل عمل غير إنساني وكل عمل شيطاني لا يصدر من الله ولكن يصدر من قلوب وعقول متشوهة، ولذلك هذا الحدث يجب علينا أن ننطلق منه بتأكيد وتجديدِ التمسك بهذه الوحدة في بلادنا وأن تكون شهادة للعالم كله".
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