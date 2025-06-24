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لبنان

إشكال في "الميرامار": عِراك وتضارب

Lebanon 24
24-06-2025 | 18:31
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شهد منتجع الميرامار في شمال لبنان، مساء اليوم، إشكالاً كبيراً بين عدد من الشبان ما لبث أن تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي.
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وقد تمكّن القيمون على المنتجع من تطويق الإشكال واحتوائه من دون وقوع إصابات، فيما لا تزال أسباب الحادثة وتفاصيلها غير واضحة حتى الساعة.

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