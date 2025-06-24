إشكال في "الميرامار": عِراك وتضارب

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شهد في ، مساء اليوم، إشكالاً كبيراً بين عدد من الشبان ما لبث أن تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي.وقد تمكّن القيمون على المنتجع من تطويق الإشكال واحتوائه من دون وقوع إصابات، فيما لا تزال أسباب الحادثة وتفاصيلها غير واضحة حتى الساعة.