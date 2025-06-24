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انتقلت قيادة الـ«يونيفل» أمس، من إسبانيا إلى إيطاليا بحضور ممثّلي الدول المساهمة في مهمة حفظ السلام في الجنوب.لكنّ الحضور الأبرز في احتفال التسلّم والتسليم في مقرّ القيادة في الناقورة، كان للولايات المتحدة. فللمرة الأولى، سُجّل حضور عسكري متقدّم للولايات المتحدة التي تساهم بتمويل المهمة ولا تشارك فيها.إذ تقدّم الحضور رئيس لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي مايكل ليني الذي صافح عدداً من كبار الضباط والفعاليات، وتحدّث قليلاً مع مفتي صور الشيخ حسن عبدالله ومطران صور شربل عبدالله، قبل أن يقف مع قائد الـ«يونيفل» المنتهية ولايته الجنرال الإسباني أرولدو لاثارو وخلفه الجنرال الإيطالي ديوداتو أبانيارا.وكتبت" الاخبار": بحسب مصدر مطّلع، فإن المشاركة الأميركية لم تكن محسومة. إذ تلقّت السفارة الأميركية في «نصائح باتّخاذ إجراءات أمنيّة مشدّدة في ظل احتمال استهداف مرافق أو شخصيات تابعة لها بعد العدوان الأميركي – على إيران».لكنّ ليني وفريقه أكّدوا حضورهم في اليوم السابق، على أن يعود ليني اليوم إلى رأس الناقورة لترؤّس اجتماع لجنة الإشراف، للمرة الأولى منذ تولّيه منصبه خلفَاً للجنرال غاسبر جيفرز. ويفترض أن يعكس استئناف اللجنة لاجتماعاتها المعلّقة منذ 11 آذار الماضي، أداءً أميركياً جديداً أقل حدّة وانحيازاً لإسرائيل على غرار عهد جيفرز ومسؤولته المبعوثة الخاصة السابقة .وينتظر أن يقدّم الجنرال الأميركي «مطالعة لما تحقّق منذ وقف إطلاق النار قبل ثمانية أشهر، ويطالب ممثّل العدو الإسرائيلي في الإجتماع بالانسحاب من النقاط الخمس التزاماً بالتعهّد الإسرائيلي في مقابل الحكومة بتطبيق الاتفاق والقرار 1701».وللمرة الأولى، سيغيب قائد الـ«يونيفل» عن اجتماع اللجنة. إذ يغادر أبانيارا اليوم إلى في نيويورك لتسلّم مهامه رسمياً من منسّق شؤون عمليات حفظ السلام في جان بيير لاكروا.والاستحقاق الأصعب الذي يفتتح به الجنرال الإيطالي ولايته، سيكون حول شكل الـ«يونيفل» الجديدة بعد تجديد ولايتها نهاية آب المقبل. ورغم حسم القرار الأميركي والأوروبي بالتجديد للمهمة، إلا أنّ مصير العديد العسكري والمدني وقيمة الموازنة العامة واحتمال منح القوة صلاحيات إضافية... أمور لم تحسم بعد!الجدل حول الـ«يونيفل» ودورها يأتي على وقع استمرار الإسرائيلي لعشرات آلاف الأمتار على طول الحدود الجنوبية من ضمنها النقاط الخمس، وهو ما يتناقض مع جوهر مهمة حفظ السلام المعدّل بعد عدوان 2006.وإزاء ذلك، تبدو الحكومة في وادٍ آخر. فهي كانت نشيطة في إصدار مواقف عدّة حول المواجهة بين وإيران، لكنها لم ترسل حتى الآن طلب التجديد للـ«يونيفل» إلى مجلس الأمن، ولم يفعّل والمغتربين يوسف رجي عمل اللجنة المعنية بتحضير الرسالة التي تتضمّن رؤية الدولة للقوة الدولية.وكتبت" الديار": اشارت مصادر ديبلوماسية ان زيارة وكيل الامين العام للامم المتحدة لعمليات السلام الى ، جان بيار لاكروا، قبل ايام، حملت في طياتها ابعادا سياسية وامنية، في ظل المعركة القائمة حول التمديد لقوات الطوارى الدولية، حيث كشفت المصادر ان الاخير رفع تقريرا مفصلا الى الامين العام، لعرضه على اعضاء مجلس الامن، حول مشاهداته في المناطق القريبة من الخط الازرق، فضلا عن رحلته البحرية على متن احدى بوارج القوة الدولية على طول «خط العوامات»، والتي خلصت الى تقييم ميداني للمخاطر الداهمة، وتاكيده على ان الهدوء النسبي الهش قابل للانهيار في اي لحظة ما لم تستكمل المسارات السياسية والامنية الداعمة له، برعاية الامم المتحدة وقواتها، في اطار بيئة دولية داعمة ودينامية حكومية لبنانية تواكب عمل اليونيفيل، في ظل ظروف ميدانية ومناخات اقليمية لا تحتمل التراخي او الغموض.واكدت المصادر، ان الديبلوماسية اللبنانية ستواجه معركة كبيرة في اروقة مجلس الامن، يختلط فيها السياسي بالشخصي، خصوصا مع تعيين الرئيس للنائبة السابقة للمبعوث الخاص الى لبنان، مورغان اورتاغوس، في بعثة بلاده في نيويورك، على ان تتولى رئاستها خلفا للسفيرة السابقة دوروثي شاي، مشيرة الى ان الملف الاول الذي باشرت العمل عليه هو اليونيفيل وانهاء خدماتها، رغم ان ثمة مسعى وسطيًا يتحدث عن تعديل مهامها وقواعد اشتباكها، وهو ما يتناقض مع ما اورده لاكروا في تقريره، عن ضرورة تكريس «استمرارية اليونيفيل بصيغتها الحالية من دون اضعاف او تعديل يهدد توازن الردع القائم بصعوبة، فالمعادلة دقيقة والوقت ضيق والخط الازرق لا يحتمل المساومة».