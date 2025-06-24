"المستقبل" يُقفل "سبيرز" جزئياً

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كتبت «الأخبار» أنّ قرّر إقفال المبنى الأساسي لـ«التيّار الأزرق» في منطقة ، جزئياً، على أن تُحصر جميع المكاتب في الطابق التاسع.ويضمّ المبنى في الأساس مكاتب والقياديين الأساسيين وجميع المنسّقين (الإعلام والرياضة والتعليم والمهن الحرة...)، وتُعقد فيه الاجتماعات الأساسية. وهي ليست المرّة الأولى التي يقلّص فيها أعماله داخل المبنى، إذ سرّح أثناء السنوات الماضية أكثر من 100 موظّف، وأبقى على مساعدين يعملون ضمن بعض مكاتب المنسّقين، إضافةً إلى عُمّال «الكافيتيريا» والسنترال.