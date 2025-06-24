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لبنان

"المستقبل" يُقفل "سبيرز" جزئياً

Lebanon 24
24-06-2025 | 22:18
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كتبت «الأخبار» أنّ الرئيس سعد الحريري قرّر إقفال المبنى الأساسي لـ«التيّار الأزرق» في منطقة سبيرز، جزئياً، على أن تُحصر جميع المكاتب في الطابق التاسع.
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ويضمّ المبنى في الأساس مكاتب الأمين العام أحمد الحريري والقياديين الأساسيين وجميع المنسّقين (الإعلام والرياضة والتعليم والمهن الحرة...)، وتُعقد فيه الاجتماعات الأساسية. وهي ليست المرّة الأولى التي يقلّص فيها التيار أعماله داخل المبنى، إذ سرّح أثناء السنوات الماضية أكثر من 100 موظّف، وأبقى على مساعدين يعملون ضمن بعض مكاتب المنسّقين، إضافةً إلى عُمّال «الكافيتيريا» والسنترال.
 
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