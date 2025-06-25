في طرابلس.. قوى الامن توقف شخصاً بحوزته مخدرات

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أوقفت دورية من في المدعو "م.ط" على كورنيش الميناء البحري – ، بعد ضبط كمية من المخدرات بحوزته، بحسب ما افادت مندوبة " ".وقد جرى اقتياده إلى التحقيق بإشراف المختص، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.