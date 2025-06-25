Advertisement

لبنان

في طرابلس.. قوى الامن توقف شخصاً بحوزته مخدرات

Lebanon 24
25-06-2025 | 00:05
A-
A+
Doc-P-1382218-638864322756578454.png
Doc-P-1382218-638864322756578454.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي المدعو "م.ط" على كورنيش الميناء البحري – طرابلس، بعد ضبط كمية من المخدرات بحوزته، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
وقد جرى اقتياده إلى التحقيق بإشراف القضاء المختص، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
 
مواضيع ذات صلة
توقيف 6 أشخاص... وضبط مخدرات بحوزتهم
lebanon 24
25/06/2025 09:00:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مروّج مخدّرات يقع في قبضة قوى الأمن
lebanon 24
25/06/2025 09:00:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تسببوا في قتل شخصين... الأمن يوقف 5 أشخاص في صبرا وهذا ما ضُبط بحوزتهم!
lebanon 24
25/06/2025 09:00:59 Lebanon 24 Lebanon 24
في الضبية.. توقيف عدد من الاشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات
lebanon 24
25/06/2025 09:00:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2025-06-25
01:45 | 2025-06-25
01:40 | 2025-06-25
01:30 | 2025-06-25
01:15 | 2025-06-25
01:00 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24