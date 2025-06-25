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لبنان

في وادي خالد.. قتل عن طريق الخطأ

Lebanon 24
25-06-2025 | 00:12
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توفي الشاب "بشار ناصر الغازي" ابن بلدة خط البترول – وادي خالد بعد تعرضه لحادث صدم عن طريق الخطأ، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وفي التفاصيل أثناء قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارته من نوع "بيك آب" إلى الخلف صدم الشاب بشار عن غير قصد، مما تسبب له بإصابات بالغة.
وقد نقل على الفور إلى أحد مستشفيات عكار بحالة حرجة إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرآ بجراحه التي اصيب بها.

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