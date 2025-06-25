في وادي خالد.. قتل عن طريق الخطأ

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توفي الشاب "بشار ناصر الغازي" ابن بلدة خط البترول – بعد تعرضه لحادث صدم عن طريق الخطأ، بحسب ما افادت مندوبة " ".وفي التفاصيل أثناء قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارته من نوع "بيك آب" إلى الخلف صدم الشاب بشار عن غير قصد، مما تسبب له بإصابات بالغة.وقد نقل على الفور إلى أحد مستشفيات بحالة حرجة إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرآ بجراحه التي اصيب بها.