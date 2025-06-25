خطوات احترازية "منعا للمفاجآت"

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نفت مصادر مطلعة أن يكون " " قد دخل في حال استنفار كامل خلال الحرب بين وإسرائيل، خلافًا لما تم تداوله في بعض .وأوضحت المصادر أن الحزب اتخذ إجراءات احترازية محدودة، شملت اخلاء بعض المواقع ومتابعة التطورات بشكل دقيق، تحسبًا لاحتمال إقدام إســرائيل على خطوات تصعيدية مفاجئة قد تستهدفه "وتؤكد المعطيات أن الحزب اختار الترقب الحذر من دون الانخراط المباشر في المواجهة، انسجامًا مع قراره بعدم توسيع دائرة الصراع وعدم استفزاز ، إلا في حال تم استهدافه بشكل مباشر وواضح".