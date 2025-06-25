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لبنان

خطوات احترازية "منعا للمفاجآت"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
25-06-2025 | 01:45
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نفت مصادر مطلعة أن يكون "حزب الله" قد دخل في حال استنفار كامل خلال الحرب بين إيران وإسرائيل، خلافًا لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام.
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وأوضحت المصادر أن الحزب اتخذ إجراءات احترازية محدودة، شملت اخلاء بعض المواقع ومتابعة التطورات بشكل دقيق، تحسبًا لاحتمال إقدام إســرائيل على خطوات تصعيدية مفاجئة قد تستهدفه "
وتؤكد المعطيات أن الحزب اختار الترقب الحذر من دون الانخراط المباشر في المواجهة، انسجامًا مع قراره بعدم توسيع دائرة الصراع وعدم استفزاز العهد الجديد، إلا في حال تم استهدافه بشكل مباشر وواضح".
 
المصدر: لبنان 24
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