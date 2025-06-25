بعد وقف إطلاق النار.. قطاعٌ لبناني ينتعش من جديد

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على الرغم من عدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة وانعكاسه سلبا على ، لا يزال عدد كبير من المغتربين ولاسيما من وافريقيا يتوافدون إلى بلدهم لقضاء .ويشهد رحلات يومية من دول خليجية لمغتربين قرروا العودة إلى لبنان على الرغم من الظروف غير المُستقرة.وقد تنفس قطاع السياحة الصعداء وذلك بعد الاعلان وقف إطلاق النار بين وايران بعد توقعات بخسارة موسم صيف 2025 الذي كان يُعوّل عليه أصحاب المؤسسات السياحية جراء الحرب.وتوّقع عدد كبير من أصحاب المؤسسات السياحية تعويض الموسم السياحي ابتداء من شهر المقبل وذلك بعد مرور أيام عدة سيترقب خلالها المغتربون ما سيحصل وإمكان صمود اتفاق وقف النار بين إسرائيل وايران، لكون عدد كبير منهم لم يقم بإلغاء حجوزاته إلى لبنان.وأكد أصحاب المؤسسات السياحية ان "السياحة الداخلية لم تتأثر بالتوترات الأخيرة، والدليل ان المطاعم في عدد كبير من المناطق تشهد ازدحاما كبيرا إضافة إلى الـ Rooftops التي تشهد هذا الصيف إقبالا غير مسبوق ".وأمل أصحاب المؤسسات السياحية في ان "ينجح وقف إطلاق النار فعليا لكي يستطيعوا تعويض الخسارات المُتتالية التي منيوا بها في السنوات الأخيرة."