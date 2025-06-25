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لبنان

بعد وقف إطلاق النار.. قطاعٌ لبناني ينتعش من جديد

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
25-06-2025 | 02:15
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على الرغم من عدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة وانعكاسه سلبا على لبنان، لا يزال عدد كبير من المغتربين ولاسيما من الخليج وافريقيا يتوافدون إلى بلدهم لقضاء العطلة الصيفية.
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ويشهد مطار بيروت رحلات يومية من دول خليجية لمغتربين قرروا العودة إلى لبنان على الرغم من الظروف غير المُستقرة. 
وقد تنفس قطاع السياحة الصعداء وذلك بعد الاعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وايران بعد توقعات بخسارة موسم صيف 2025 الذي كان يُعوّل عليه أصحاب المؤسسات السياحية جراء الحرب.
وتوّقع عدد كبير من أصحاب المؤسسات السياحية تعويض الموسم السياحي ابتداء من شهر تموز المقبل وذلك بعد مرور أيام عدة سيترقب خلالها المغتربون ما سيحصل وإمكان صمود اتفاق وقف النار بين إسرائيل وايران، لكون عدد  كبير منهم لم يقم بإلغاء حجوزاته إلى لبنان.
وأكد أصحاب المؤسسات السياحية ان "السياحة الداخلية لم تتأثر بالتوترات الأخيرة، والدليل ان المطاعم في عدد كبير من المناطق تشهد ازدحاما كبيرا إضافة إلى الـ Rooftops التي تشهد هذا الصيف إقبالا غير مسبوق ".
وأمل أصحاب المؤسسات السياحية في ان "ينجح وقف إطلاق النار فعليا لكي يستطيعوا تعويض الخسارات المُتتالية التي منيوا بها في السنوات الأخيرة."
 
المصدر: لبنان 24
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