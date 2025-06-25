جعجع استقبل مجالس بلدية من عاليه والمنية الشوف في معراب

استقبل رئيس حزب
"القوات اللبنانيّة" سمير جعجع
في معراب، في سياق لقاءاته مع المجالس البلدية والاختيارية المنتخبة، مجلس بلدية
التعزانية في قضاء عاليه، برئاسة ربيع بو منصور ونائبه رئيس مركز "القوات" في البلدة عبدو بو منصور والمختار جوزف بو منصور، في حضور نائب تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائب نزيه متى ومنسق عاليه طوني بدر ونائبه سليم أبي ضاهر.
كما استقبل وفدًا من بلدية سلفايا في قضاء عاليه، ضم رئيس البلدية وليد بو سعد، نائبه جاد أبي رعد، رئيسة مركز "القوات" في البلدة سمر أبي سعد، رئيس المركز سابقًا جورج
بو سعد، والمحامي سمير أبي رعد، في حضور النائب متّى، المنسق بدر ونائبه ابي ضاهر.
إلى ذلك، التقى رئيس القوات مجلس بلدية بدادون في عاليه، برئاسة رواد الفغالي رئيس المجلس البلدي
للسنوات الثلاث الأولى، وميشال الحويك رئيساً للبلدية للسنوات الثلاث الأخيرة، ونائب الرئيس عماد ضو للسنوات الثلاث الأولى، وبيار مرعب للسنوات الثلاث الأخيرة، المختارين يوسف الحويك، وشربل مرعب، رئيس المركز في البلدة رجا الحويك، والأمين السرّ الياس الحويك، في حضور النائب متّى، المنسق بدر ونائبه ابي ضاهر.
كما التقى وفدًا من بلدية كفرحبو في قضاء المنية الضنية، ضم رئيس البلدية للثلاث السنوات الأولى ادغار البيطار، رئيس البلدية للثلاث السنوات الأخيرة سرحان
سرحان، رئيس مركز "القوات" في البلدة دياء البيطار، في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب إيلي خوري
، ومنسق "القوات" في المنطقة أنطونيو بطرس
.
بعدها استقبل وفدًا من بلدية سرجبال قضاء الشوف
، ضم كل من رئيس البلدية سمير أنطوان، نائب الرئيس
جوني بو رجيلي، منسق "القوات" في الشوف
جوزف تابت، رئيس المركز وليد أبو رجيلي، رئيس البلدية السابق طوني أبو رجيلي، والمختار ميشال أبو رجيلي.