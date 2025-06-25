جعجع استقبل مجالس بلدية من عاليه والمنية الشوف في معراب

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استقبل "القوات اللبنانيّة" في معراب، في سياق لقاءاته مع المجالس البلدية والاختيارية المنتخبة، التعزانية في قضاء عاليه، برئاسة ربيع بو منصور ونائبه رئيس مركز "القوات" في البلدة عبدو بو منصور والمختار جوزف بو منصور، في حضور نائب تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائب نزيه متى ومنسق عاليه طوني بدر ونائبه سليم أبي ضاهر.كما استقبل وفدًا من بلدية سلفايا في قضاء عاليه، ضم رئيس البلدية وليد بو سعد، نائبه جاد أبي رعد، رئيسة مركز "القوات" في البلدة سمر أبي سعد، رئيس المركز سابقًا بو سعد، والمحامي سمير أبي رعد، في حضور النائب متّى، المنسق بدر ونائبه ابي ضاهر.إلى ذلك، التقى رئيس القوات مجلس بلدية بدادون في عاليه، برئاسة رواد الفغالي رئيس للسنوات الثلاث الأولى، وميشال الحويك رئيساً للبلدية للسنوات الثلاث الأخيرة، ونائب الرئيس عماد ضو للسنوات الثلاث الأولى، وبيار مرعب للسنوات الثلاث الأخيرة، المختارين يوسف الحويك، وشربل مرعب، رئيس المركز في البلدة رجا الحويك، والأمين السرّ الياس الحويك، في حضور النائب متّى، المنسق بدر ونائبه ابي ضاهر.كما التقى وفدًا من بلدية كفرحبو في قضاء المنية الضنية، ضم رئيس البلدية للثلاث السنوات الأولى ادغار البيطار، رئيس البلدية للثلاث السنوات الأخيرة سرحان، رئيس مركز "القوات" في البلدة دياء البيطار، في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ، ومنسق "القوات" في المنطقة أنطونيو .بعدها استقبل وفدًا من بلدية سرجبال قضاء ، ضم كل من رئيس البلدية سمير أنطوان، جوني بو رجيلي، منسق "القوات" جوزف تابت، رئيس المركز وليد أبو رجيلي، رئيس البلدية السابق طوني أبو رجيلي، والمختار ميشال أبو رجيلي.