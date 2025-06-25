Advertisement

لبنان

جعجع استقبل مجالس بلدية من عاليه والمنية الشوف في معراب

Lebanon 24
25-06-2025 | 01:40
A-
A+
Doc-P-1382265-638864384658535291.png
Doc-P-1382265-638864384658535291.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب، في سياق لقاءاته مع المجالس البلدية والاختيارية المنتخبة، مجلس بلدية التعزانية في قضاء عاليه، برئاسة ربيع بو منصور ونائبه رئيس مركز "القوات" في البلدة عبدو بو منصور والمختار جوزف بو منصور، في حضور نائب تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائب نزيه متى ومنسق عاليه طوني بدر ونائبه سليم أبي ضاهر.
Advertisement

كما استقبل وفدًا من بلدية سلفايا في قضاء عاليه، ضم رئيس البلدية وليد بو سعد، نائبه جاد أبي رعد، رئيسة مركز "القوات" في البلدة سمر أبي سعد، رئيس المركز سابقًا جورج بو سعد، والمحامي سمير أبي رعد، في حضور النائب متّى، المنسق بدر ونائبه ابي ضاهر.

إلى ذلك، التقى رئيس القوات مجلس بلدية بدادون في عاليه، برئاسة رواد الفغالي رئيس المجلس البلدي للسنوات الثلاث الأولى، وميشال الحويك رئيساً للبلدية للسنوات الثلاث الأخيرة، ونائب الرئيس عماد ضو للسنوات الثلاث الأولى، وبيار مرعب للسنوات الثلاث الأخيرة، المختارين يوسف الحويك، وشربل مرعب، رئيس المركز في البلدة رجا الحويك، والأمين السرّ الياس الحويك، في حضور النائب متّى، المنسق بدر ونائبه ابي ضاهر.

كما التقى وفدًا من بلدية كفرحبو في قضاء المنية الضنية، ضم رئيس البلدية للثلاث السنوات الأولى ادغار البيطار، رئيس البلدية للثلاث السنوات الأخيرة سرحان سرحان، رئيس مركز "القوات" في البلدة دياء البيطار، في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب إيلي خوري، ومنسق "القوات" في المنطقة أنطونيو بطرس.

بعدها استقبل وفدًا من بلدية سرجبال قضاء الشوف، ضم كل من رئيس البلدية سمير أنطوان، نائب الرئيس جوني بو رجيلي، منسق "القوات" في الشوف جوزف تابت، رئيس المركز وليد أبو رجيلي، رئيس البلدية السابق طوني أبو رجيلي، والمختار ميشال أبو رجيلي.
مواضيع ذات صلة
جعجع استقبل لودريان في معراب
lebanon 24
25/06/2025 12:15:06 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع التقى مجلسي بلديتي بقعاتة - عشقوت ورشميا ومختار معراب
lebanon 24
25/06/2025 12:15:06 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط التقى رئيس الأركان وقائمقام الشوف ومجالس بلدية واختيارية منتخبة
lebanon 24
25/06/2025 12:15:06 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع يحتفل من معراب بفوز اللائحة المدعومة من القوات اللبنانية في زحلة
lebanon 24
25/06/2025 12:15:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-06-25
05:12 | 2025-06-25
05:02 | 2025-06-25
04:58 | 2025-06-25
04:58 | 2025-06-25
04:57 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24