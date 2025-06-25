Advertisement

لبنان

لبنان أمام اختبار الوقت...فهل يتشدد "الحزب"؟

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
25-06-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1382282-638864401291425994.jpg
Doc-P-1382282-638864401291425994.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شكل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حدثا شديد الأهمية، وتكمن أهميته على مستوى الأثار المترتبة عليه في الشرق الأوسط بما فيه الوضع اللبناني، إذ من المرجح أن يتجه الوضع الإقليمي إلى حالة منخفضة التصعيد، علماً أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطمح إلى ما هو أبعد من ذلك. ويقع لبنان في قلب هذه التأثيرات ومن الصعب أن يبقى بمنأى عنها.
Advertisement

يمكن تشخيص اللحظة اللبنانية بالجهد الدولي والأميركي تحديداً الذي يركز على معالجة ملف سلاح حزب الله وهو موضوع لا يمكن عزله عن التوازنات التي نتجت عن الحرب الإسرائيليةالإيرانية. لقد بدا "الحزب" في الأونة الأخيرة وكأنه معلق في حالة انتظار لتطورات ما، فأظهر التزاماً صارماً بوقف إطلاق النار وانسحب عسكرياً من جنوب الليطاني وأوكل الى الدولة اللبنانية مهمة التصدي للاعتداءات الإسرائيلية، لكنه في المقابل أظهر تشدداً في كل ما يتصل بسلاحه في منطقة شمال الليطاني.

لقد سعى العهد مراراً إلى أن ينتزع من "حزب الله" بالحوار وبالتواصل الإيجابي المرن، أية خطوات ولو كانت محدودة باتجاه إطلاق مسار معالجة ملف السلاح، إلا أن الحزب عزف عن كل ذلك ورمى الكرة في الملعب الأميركي والإسرائيلي، ومحدداً عدداً من الشروط التي يجب أن تعالج قبل أي بحث جدي بالسلاح، وأبرزها انسحاب إسرائيل من المواقع التي احتلتها وإطلاق الأسرى اللبنانيين وإيقاف كل الأعمال العدائية وإطلاق عملية إعادة الإعمار، علماً أن التمعن في مواقف مسؤولي حزب الله، يظهر أنها تدرجت من الرفض الصارم لنزع السلاح إلى تأجيل البحث بأي شيء قبل إنجاز الشروط المشار إليها، الأمر الذي يعني، خلو مواقف الحزب من أي إشارة تشي بالبحث في موضوع السلاح. فحزب الله لا يمانع البحث في الاستراتيجية الدفاعية وبسط سلطة الدولة، لكن موضوع السلاح هو شيء آخر بالنسبة إليه.

لقد نجح العهد في أن يفرض مقاربته على الأميركيين باعتماد الحوار طريقة لمعالجة ملف السلاح، لكن هذا النجاح بدأ يقترب من الخضوع لاختبار الصدقية،عندما انتقلت واشنطن إلى القول بأن المهلة أمام الحوار ليست مفتوحة، فالمبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك أعلن أن هذه المهلة مقيدة بثلاثة أسابيع كي تعطي الحكومة اللبنانية جواباً واضحاً حول مآل الأمور، علماً أن هذه المهلة تزامنت مع وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

حزب الله الذي يبدي ارتياحاً لنتائج الحرب الإسرائيلية – الإيرانية، يمر بحالة انتعاش نتيجة إخفاق إسرائيل في تحقيق انتصارها على إيران التي لا تزال تمتلك، بحسب مصادر مقربة من الحزب، معادلة الردع في وجه أي خروقات إسرائيلية، فنظامها خرج أكثر قوة وثباتاً. ولذلك فإن كل ذلك، يدفع الحزب، بحسب المصادر، إلى مزيد من التشدد ولا بد لهذا الامر أن ينعكس على موقفه من موضوع السلاح، في المقابل ستجد إسرائيل نفسها في موقع الحاجة إلى التشدد أيضاً لإنقاذ ما تعتبره إنجازات على الساحة اللبنانية باستكمال ضغوطاتها بهدف الوصول إلى نزع السلاح.

إن هذا المشهد بتعقيداته سيشكل تحدياً لدور الولايات المتحدة التي لن تسمح بأي إنزلاق نحو التصعيد مجدداً، الأمر الذي يظهر الحاجة إلى مبادرات أكثر واقعية تتضمن إجراءات متزامنة بين "الحزب" وإسرائيل تفتح نافذة في جدار حالة الاستعصاء القائمة على غرار أن تقوم إسرائيل بالانسحاب من النقاط الخمس في الوقت الذي تبدأ الدولة اللبنانية بخطوات ملموسة في معالجة ملف السلاح. مع الإشارة إلى أن عدم انخراط الحزب إلى جانب إيران في مواجهة إسرائيل، يعتبر، بحسب مصادر سياسية، مؤشراً شديد الإيجابية لا بد أن يؤخد في الحسابات الأميركية وهو معطى قابل للتوظيف في طمأنة إسرائيل حول الوجهة التي بدأ الحزب يسلكها منذ التزامه بورقة الاجراءات التنفيذية للقرار 1701.

كل ذلك لا يقلل من حجم التعقيدات التي ينطوي عليها المشهد اللبناني، لكن يمكن لتحريك عملية إعادة الإعمار أن تشكل، بحسب المصادر، عاملاً إيجابياً في تليين مواقف الحزب المتشددة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" أمام اختبار تجنيبه لبنانَ المواجهة الإيرانية - الإسرائيلية
lebanon 24
25/06/2025 12:15:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية طرابلس أمام اختبار الشفافية في "لجنة التخمين"
lebanon 24
25/06/2025 12:15:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يتشدد :لا تسليم للسلاح
lebanon 24
25/06/2025 12:15:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل نزع سلاح "حزب الله".. تقرير بريطاني: هذا أوّل إختبار أمام لبنان
lebanon 24
25/06/2025 12:15:20 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

هتاف دهام - Hitaf Daham

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-06-25
05:12 | 2025-06-25
05:02 | 2025-06-25
04:58 | 2025-06-25
04:58 | 2025-06-25
04:57 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24