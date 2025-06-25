مؤسسة "علي قصب" تنظم يوماً طبياً مجانياً في كفرشوبا

Advertisement

وشمل اليوم الطبي تقديم خدمات طبية متخصصة في مجالات الطب العام، الصحة النسائية، والرضاعة الطبيعية، بالإضافة إلى حضور قابلة قانونية لإجراء الاستشارات الطبية، والمعاينات المجانية، إلى جانب الفحوصات المخبرية وتقديم لقاحات الأطفال من عمر يوم حتى 18 سنة.وأكد علي قصب أهمية هذا النشاط الصحي، لما له من أثر إيجابي مباشر على أهالي البلدة، مشدداً على المؤسسة بالمضي قدماً في دعم المبادرات الصحية والاجتماعية والإنمائية، ومُعلناً عن نية المؤسسة تنظيم المزيد من الأنشطة المتنوعة لما فيه خير ومصلحة المجتمع ككل وخلق فرص عمل محلية.