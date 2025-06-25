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لبنان

مؤسسة "علي قصب" تنظم يوماً طبياً مجانياً في كفرشوبا

Lebanon 24
25-06-2025 | 02:53
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 نظّمت مؤسسة علي قصب الخيرية (AKA Foundation) يوماً طبياً مجانياً في بلدة كفرشوبا، بالتعاون مع مركز عين جرفا الصحي للرعاية الصحية الأولية و "نبض لإعمار كفرشوبا" وبلدية كفرشوبا.
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وشمل اليوم الطبي تقديم خدمات طبية متخصصة في مجالات الطب العام، الصحة النسائية، والرضاعة الطبيعية، بالإضافة إلى حضور قابلة قانونية لإجراء الاستشارات الطبية، والمعاينات المجانية، إلى جانب الفحوصات المخبرية وتقديم لقاحات الأطفال من عمر يوم حتى 18 سنة.

وأكد رئيس المؤسسة علي قصب أهمية هذا النشاط الصحي، لما له من أثر إيجابي مباشر على أهالي البلدة، مشدداً على التزام المؤسسة بالمضي قدماً في دعم المبادرات الصحية والاجتماعية والإنمائية، ومُعلناً عن نية المؤسسة تنظيم المزيد من الأنشطة المتنوعة لما فيه خير ومصلحة المجتمع ككل وخلق فرص عمل محلية.
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