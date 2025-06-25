انتشار أمني أمام "KFC" طرابلس يثير التساؤلات

سألت أوساط محلية عن سبب الوجود اليومي لدورية أمنية أمام وخلف مطعم "KFC" على طريق البولفار في .

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وعلّق متابعون على هذا الانتشار المفاجئ، متسائلين عن خلفيات الإجراءات الأمنية المستجدة في محيط المطعم المذكور.