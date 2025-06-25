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لبنان
انتشار أمني أمام "KFC" طرابلس يثير التساؤلات
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
25-06-2025
|
02:36
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سألت أوساط محلية عن سبب الوجود اليومي لدورية أمنية أمام وخلف مطعم "KFC" على طريق البولفار في
طرابلس
.
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وعلّق متابعون على هذا الانتشار المفاجئ، متسائلين عن خلفيات الإجراءات الأمنية المستجدة في محيط المطعم المذكور.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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