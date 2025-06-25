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لبنان

كنعان بحث مع الموفد الفرنسي الإصلاحات المالية واسترداد الودائع

Lebanon 24
25-06-2025 | 02:56
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التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب، الموفد الرئاسي الفرنسي Jaques de Lajugie ورئيس مكتب الشرق الأوسط في الخزانة الفرنسية Romanin Saudrais مع وفد من السفارة الفرنسية في بيروت على رأسه رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية في بيروت Francois Sporer، وقد تركز الاجتماع على الاصلاح المالي عموماً والتشريعات التي هي قيد البحث في مجلس النواب وتلك التي يرتقب احالتها من الحكومة، لاسيما معالجة الفجوة المالية واسترداد الودائع.
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واشار كنعان الى ان "الاجتماع كان مناسبة لبحث المسائل التي لها علاقة باستعادة الثقة بلبنان على الصعيدين المالي والاقتصادي والتحضيرات التي تقوم بها فرنسا لمؤتمر دعم لبنان، ما يتطلب اقرار القوانين الاصلاحية بشكل متكامل، والتي بدأت مع القوانين التي صدرت سابقاً من السرية المصرفية الى قانون اعادة هيكلة المصارف الذي هو قيد الدرس في فرعية لجنة المال، فضلاً عن استرداد الودائع الذي جرت مناقشته مع الوفد الفرنسي لناحية المبادىء التي يجب ان يرتكز إليها".


واكد  ان "مجلس النواب حريص منذ اليوم الأول على الحفاظ على اموال المودعين وحقوقهم، وعلى الإصلاح المطلوب والمحاسبة التي يجب ان تجرى على خلفية توزيع المسؤوليات على الاطراف المعنية بالانهيار المالي الذي حصل، لاسيما الدولة ومصرف لبنان والمصارف".


واشار  الى متابعة ما تم بحثه مع الجهات الدولية والاطراف المعنية داخليًا من وزارة مال ومصرف لبنان وصندوق النقد خاتماً بالقول "على الرغم من كل الصعوبات والتحديات التي نمر بها مستمرون بعملنا لمعالجة كل العقد والوصول الى الحلول التي يتمناها اللبنانيون".
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