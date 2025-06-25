كنعان بحث مع الموفد الفرنسي الإصلاحات المالية واسترداد الودائع

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واشار الى ان "الاجتماع كان مناسبة لبحث المسائل التي لها علاقة باستعادة الثقة بلبنان على الصعيدين المالي والاقتصادي والتحضيرات التي تقوم بها لمؤتمر دعم ، ما يتطلب اقرار القوانين الاصلاحية بشكل متكامل، والتي بدأت مع القوانين التي صدرت سابقاً من السرية المصرفية الى قانون اعادة هيكلة المصارف الذي هو قيد الدرس في فرعية لجنة المال، فضلاً عن استرداد الودائع الذي جرت مناقشته مع الوفد الفرنسي لناحية المبادىء التي يجب ان يرتكز إليها".واكد ان "مجلس النواب حريص منذ اليوم الأول على الحفاظ على اموال المودعين وحقوقهم، وعلى الإصلاح المطلوب والمحاسبة التي يجب ان تجرى على خلفية توزيع المسؤوليات على الاطراف المعنية بالانهيار المالي الذي حصل، لاسيما الدولة ومصرف لبنان والمصارف".واشار الى متابعة ما تم بحثه مع الجهات الدولية والاطراف المعنية داخليًا من وزارة مال ومصرف لبنان وصندوق النقد خاتماً بالقول "على الرغم من كل الصعوبات والتحديات التي نمر بها مستمرون بعملنا لمعالجة كل العقد والوصول الى الحلول التي يتمناها اللبنانيون".