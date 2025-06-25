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لبنان
عن "حزب الله".... ماذا أعلن الجيش الإسرائيلي؟
Lebanon 24
25-06-2025
|
03:02
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أعلن الجيش الاسرائيلي،
صباح اليوم
، أنّه حقق أهداف العملية في
إيران
.
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واعتبر أنّ العملية في إيران شاركت فيها كل القطاعات العسكرية والأمنية.
وأشار الجيش الاسرائيلي إلى أنّ "أحد إنجازات العملية في إيران هو المس بأذرعها"، مضيفًا "نتعقب أنشطة
حزب الله
والحوثيين ومستعدون للتعامل معها".
تابع:"أعدنا برنامج إيران
النووي
سنوات إلى الوراء"، معتبرًا أنّه "من السابق لأوانه تلخيص نتائج العملية في إيران".
أضاف: "استحدثنا فرقة للدفاع عن الحدود الشرقية"
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