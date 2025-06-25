عن "حزب الله".... ماذا أعلن الجيش الإسرائيلي؟

أعلن الجيش الاسرائيلي، ، أنّه حقق أهداف العملية في .

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واعتبر أنّ العملية في إيران شاركت فيها كل القطاعات العسكرية والأمنية.



وأشار الجيش الاسرائيلي إلى أنّ "أحد إنجازات العملية في إيران هو المس بأذرعها"، مضيفًا "نتعقب أنشطة والحوثيين ومستعدون للتعامل معها".



تابع:"أعدنا برنامج إيران سنوات إلى الوراء"، معتبرًا أنّه "من السابق لأوانه تلخيص نتائج العملية في إيران".



أضاف: "استحدثنا فرقة للدفاع عن الحدود الشرقية"











