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لبنان

من البنك الدولي... مساعدات للبنان وسوريا وهذه قيمتها!

Lebanon 24
25-06-2025 | 03:34
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وافق البنك الدولي، اليوم الأربعاء، على تقديم مساعدات قدرها 250 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان بما في ذلك إزالة الأنقاض وإصلاح البنية التحتية.
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وبشأن سوريا، وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 146 مليون دولار، للمساعدة في استعادة الكهرباء بشكل موثوق وبأسعار معقولة ودعم التعافي الإقتصادي للبلاد. 
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