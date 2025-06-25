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لبنان

عطية يتحدث عن أمر سينعكس إيجابياً على لبنان!

Lebanon 24
25-06-2025 | 03:48
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اعتبر النائب سجيع عطية  في حديث الى "صوت كل لبنان" ،أن "التوافق على الملف الأميركي–الإيراني–الإسرائيلي تم لإنهاء الصراع حول الملف النووي وقد نفّذوا "مسرحية" دامت 12 يومًا وأعلنوا السلام ومن الطبيعي ان ينعكس ذلك إيجابًيا على لبنان لأن إيران ستقوم بتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة مما سينعكس على واقع حزب الله".
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وأشار عطية في حديثه الى أن "الحوار بين رئيس الجمهورية جوزاف عون وحزب الله في هذه المرحلة سيكون أسهل وأسرع فحزب الله حزب عقلاني ومنطقي وملف تسليم سلاحه أصبح في خواتيمه".
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