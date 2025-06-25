عطية يتحدث عن أمر سينعكس إيجابياً على لبنان!

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اعتبر النائب سجيع عطية في حديث الى "صوت كل " ،أن "التوافق على الملف الأميركي–الإيراني– تم لإنهاء الصراع حول الملف وقد نفّذوا "مسرحية" دامت 12 يومًا وأعلنوا السلام ومن الطبيعي ان ينعكس ذلك إيجابًيا على لبنان لأن ستقوم بتحسين علاقاتها مع مما سينعكس على واقع ".وأشار في حديثه الى أن "الحوار بين رئيس الجمهورية وحزب الله في هذه المرحلة سيكون أسهل وأسرع فحزب الله حزب عقلاني ومنطقي وملف تسليم سلاحه أصبح في خواتيمه".