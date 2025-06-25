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لبنان

وزير العدل التقى السفير السعودي

Lebanon 24
25-06-2025 | 03:54
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 استقبل وزير العدل المحامي عادل نصار قبل الظهر، في مكتبه في الوزارة سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري الذي غادر من دون الإدلاء بأي تصريح.
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