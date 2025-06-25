محفوظ: ترامب خدع إيران واسرائيل معًا وتحكم أميركي بدوائر النفوذ

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رأى رئيس "المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع" عبد الهادي محفوظ، في بيان، أن الرئيس الأميركي نجح في وقف النار بين اسرائيل وايران، بعد أن ختمت طهران الحرب بضربة عسكرية لقاعدة العديد في قطر، استوعبتها بديبلوماسية، وبعد ضربة عسكرية صاروخية واسعة استهدفت أكثر من منطقة في اسرائيل سبقت وقف إطلاق النار تلبية لحسابات ايرانية تحت عنوان أن "الكلمة الأخيرة" في الحرب هي لها".وقال: "لا شك أن الرابح الفعلي في هذه الحرب ليست اسرائيل ولا ، إنما الأميركية وحسابات رئيسها الذي كرّس نوعا من "التوازن النسبي" بين اسرائيل وايران، دفعهما إلى "تنازلات مقبولة". فلا اسرائيل أنجزت "تغيير خريطة " وتمكنت أن تهيمن على دول محيطة لأربعمئة مليون مسلم. ولا ايران احتفظت بـ"الهلال الشيعي" بعد سقوط وإنهاك "الأذرع الايرانية" في الخارج. أما كلام رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو عن أن اسرائيل تحوّلت إلى "دولة عظمى" بفعل هذه الحرب فهو "مبالغة عظمى". فإذا كانت الاسرائيلية قد ساندته بقوة خلال هذه الحرب، فإنها الآن ستعود إلى طرح الأسئلة الصعبة عليه من حيث الإنجازات التي حققها ومن حيث كون ايران تحتفظ بالأسلحة البالستية وبكونها ستمضي في تخصيب اليورانيوم وفي حقها بامتلاك المعرفة النووية للاستخدام السلمي لها".أضاف: "بالتأكيد تخرج ايران أكثر تماسكا من هذه الحرب خصوصا بعد اكتشافها للخلل الناجم عن الإختراق الاسرائيلي لها في عدد كبير من العملاء بأدوار عسكرية وصلت إلى بناء قواعد تجسسية ومحطات لإطلاق طائرات مسيّرة استهدفت علماء نوويين وقواعد لإطلاق الصواريخ. وقد تبيّن خلال الحرب أن هناك تقاسما وظيفيا بين الإتجاهين الإصلاحي والمحافظ، بحيث أن الشأن السياسي تًركت المهام فيه للإصلاحيين ولرئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ولوزير خارجيته عباس عراقجي، فيما الشأن العسكري تولاه الحرس الثوري. أما "القرارات النهائية" فكانت للمرجع الأعلى الإمام خامنئي".تابع: "الواضح في هذه الحرب، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نجح في خداع كل من ايران واسرائيل على السواء. فهو ورّط نتنياهو في الحرب تحت عنوان "الحؤول دون التخصيب وامتلاك ايران لقنبلة نووية" وخداع ايران في "وقف التفاوض" بعد أن كان الطرفان الأميركي والايراني قد توصّلا في عمان إلى "ورقة تفاهم" تسبق لقاء يوم الأحد المحدد للتوقيع النهائي وحيث كانت اسرائيل قد شنّت حربها على ايران بعد "تفاهم" عليها بين نتنياهو وترامب".وسأل: "إلى ماذا كان يرمي الرئيس الأميركي دونالد ترامب من كل ذلك؟ في العمق لا يوافق الرئيس الأميركي على دور لليمين الديني اليهودي برئاسة نتنياهو في الاقليم والمنطقة يرمي إلى التوسّع الجغرافي والهيمنة السياسية. فهو يريد أن تكون الولايات المتحدة الأميركية "الفاعل " وأن تلبّي الدولة العبرية ما ترمي إليه السياسة الأميركية من ضمن رؤية أميركية تًوزع الأدوار لدول المنطقة بما فيها ايران. فقد اكتشفت الإدارة الأميركية أن مطالب اسرائيل وايران كبيرة في "مجال النفوذ". من هنا شجّعت على الحرب بين الاثنتين كسرا لهذا النفوذ وحتى تكون واشنطن متحكّمة بالنتائج و"صفقات" ما يحسب له ترامب البراغماتي ورجل المفاجآت".وقال: "في نهاية الأمر لا ربح فعليا لاسرائيل ولا خسارة لايران ولا العكس. وإنما دمار في الدولتين وتراجع في دوائر النفوذ. وتداعيات مرتقبة في أكثر من مكان في المنطقة ومزيد من التحكّم الأميركي".ختم: "المهم أن في ظل السياسات العقلانية للرئيس العماد جوزاف عون نجح في ترجيح الولاء للدولة على الولاءات الطائفية ما يعطي لبنان "أوراقا إضافية" في التفاوض خصوصا وأن المنحى العام الأميركي هو توفير الإستقرار في "الدائرة الأوسطية" ولبنان أساسي في هذا الاستقرار".